Nouveau vocabulaire de l'imagerie médicale : une image de la profession

L'Office

de la langue française s'assure du respect de la

. Il veille à la mise en oeuvre des mesures de francisation des entreprises et des programmes de conformité de l'administration publique afin que le français soit la langue du travail, des communications, du commerce et des affaires. Il fait également la promotion de l'usage et de la qualité de la langue française et fait état de l'évolution de la situation linguistique au Québec.