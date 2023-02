MEC, Ameublements Tanguay et Iris reçoivent un Prix Molière, soulignant l'appréciation des Québécois pour leur utilisation remarquable de la langue française





MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Trois grands joueurs du commerce de détail ont reçu aujourd'hui un prix Molière, distinction qui reconnaît l'excellence en matière d'utilisation de la langue française de commerçants ayant des activités au Québec. Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en collaboration avec Léger et l'Office québécois de la langue française (OQLF), a procédé à la remise de ces prix ce matin devant ses membres, par le biais du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, également ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, des Institutions démocratiques, de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, et de la Laïcité.

Cette remise annuelle est rendue possible grâce à Léger et à son étude sur l'utilisation de la langue française dans le commerce de détail, réalisée auprès de 12 000 répondants québécois du 30 septembre au 6 novembre 2022. Ce sondage permet d'évaluer la perception qu'ont les consommateurs du respect, de la promotion et de l'utilisation d'un français de qualité dans les communications des entreprises.

Cette année, les trois entreprises lauréates des Prix Molière sont MEC, Ameublements Tanguay et Iris.

MEC : Pour s'être « très bien adaptée au contexte francophone du Québec dans toutes ses activités et communications ».

Ameublements Tanguay : Pour avoir « fait des efforts particuliers pour améliorer la qualité du français dans les services et les communications quotidiennes en ligne ».

Iris : Parce que « l'utilisation de la langue française est prédominante et de qualité dans ses magasins : langue d'accueil et de service, qualité du français écrit et parlé, langue d'affichage public et publicitaire, langue en milieu de travail, etc. »

« Les entreprises honorées font preuve d'engagement envers la langue française et, loin de se contenter du strict minimum, elles s'investissent dans la francisation des activités de leurs succursales québécoises et de leurs produits vendus au Québec. Les francophones sont créateurs de richesse collective. Leur contribution à la société et à l'économie canadienne est majeure. Les prétendants aux trois prix illustrent bien le dynamisme économique francophone. Les entreprises peuvent être fières de ces honneurs : non seulement elles démontrent leur excellence, mais aussi leur volonté de respecter la clientèle francophone », s'est réjoui le ministre Jean-François Roberge.

« L'Office est heureux de compter, parmi ses partenaires de premier plan, le Conseil canadien du commerce de détail. La remise des Prix Molière est l'occasion de reconnaître les efforts des entrepreneurs qui font des affaires en français, une marque de respect des droits des Québécoises et des Québécois d'être informés et servis en français », a ajouté Ginette Galarneau, présidente-directrice générale de l'Office québécois de la langue française.

« Les entreprises qui oeuvrent dans le commerce de détail font des efforts colossaux, jour après jour, année après année, pour s'adapter à des marchés en constante évolution, à des habitudes d'achat qui changent régulièrement et à des perspectives qui sont sans cesse revues. C'est à la lumière de tous ces défis que l'on constate toute la valeur et l'importance que les détaillants et leurs équipes portent à la promotion du français, autant en quantité qu'en qualité. Bravo à MEC, Tanguay et IRIS : la reconnaissance de vos efforts est nécessaire, car ceux-ci constituent un exemple pour tous les autres acteurs de l'économie », a pour sa part expliqué Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

À tous les gagnants et aux autres détaillants qui contribuent à honorer, vivifier et faire entendre la langue qui fait du Québec un endroit à nul autre pareil dans le monde, nous offrons nos félicitations les plus chaleureuses !

