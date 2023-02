Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et du Manitoba appuient l'éducation postsecondaire en français à Winnipeg





Appui concret aux communautés franco-manitobaines : les gouvernements du Canada et du Manitoba annoncent un investissement important à une institution postsecondaire de Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 24 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et député de Saint-Boniface?Saint-Vital, participera à une conférence de presse lundi, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Le ministre Vandal sera accompagné de l'honorable Sarah Guillemard, ministre manitobaine de l'Éducation postsecondaire et de la Formation, et de l'honorable Wayne Ewasko, ministre manitobain de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance.

Ils annonceront l'octroi d'un financement important pour soutenir l'éducation postsecondaire en français et appuyer la vitalité des communautés franco-manitobaines.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] avant 16 h, le vendredi 24 février 2023.

ACTIVITÉ :

Conférence de presse

DATE :

Le lundi 27 février 2023

HEURE :

À 9 h 15

LIEU :

Université de Saint-Boniface

Salle Provencher

200, avenue de la Cathédrale

Winnipeg

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 08:00 et diffusé par :