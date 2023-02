Persán dépasse les 665 millions de chiffre d'affaires en 2022 et augmente la production à Wroclaw et Saint-Vulbas





La multinationale espagnole finit également sa nouvelle usine de Wroblowice.

SÉVILLE, Espagne, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Persán a clôturé l'année 2022 avec un nouveau chiffre d'affaires record de 665 millions et un EBITDA consolidé de 26 millions d'euros. La croissance du chiffre d'affaires représente une augmentation de 32 % par rapport à 2021, marquant des ventes record pour la société espagnole présente en Pologne et en France.

La multinationale a investi plus de 65 millions d'euros en 2022, notamment dans l'amélioration et l'expansion de sa capacité de production dans ses trois usines de Wroclaw (Pologne), Séville (Espagne) et Saint-Vulbas (France), et a créé plus de 500 emplois au cours des trois dernières années. Outre la croissance de ses effectifs industriels dans ses usines de Wroclaw, Séville et Saint-Vulbas, l'entreprise a également renforcé ses équipes commerciales.

En effet, l'entreprise achève son processus de modernisation et accroît ses activités dans la nouvelle usine de Wroblowice, proche de son usine actuelle de Wroclaw, qui vise à devenir une référence en matière de respect de l'environnement, tant dans le secteur que dans le pays. L'usine sera un centre d'excellence pour les soins personnels et constitue un engagement à long terme de Persán, qui lui permettra de consolider sa position de leader en Europe. Par ailleurs, l'entreprise a lancé des actions de responsabilité sociale en Pologne, en apportant un soutien financier à un orphelinat de Wroclaw et aux réfugiés ukrainiens résidant dans le pays.

Une référence en matière de durabilité

La croissance soutenue de Persán est un véritable reflet du plan d'expansion internationale que l'entreprise a lancé en 2019. La croissance se produit dans toutes les catégories de produits d'habillement et d'entretien ménager, ainsi que dans les soins personnels. On notera en particulier son développement dans les capsules de lavage, où elle est devenue la référence européenne.

En termes de durabilité, Persán a progressé dans la mise en oeuvre de son modèle en Europe, en ajoutant de nouvelles certifications qui entérinent son engagement en faveur du « zéro émission », grâce à la réduction soutenue de son empreinte carbone depuis 2018, basée sur une meilleure efficacité des processus et l'utilisation d'emballages et de matières premières plus durables.

