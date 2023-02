BLEU MINUIT, la 15e édition de la soirée-bénéfice des Printemps du MAC sera un bain de minuit somptueux et envoûtant au profit de la Fondation du MAC





MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - L'incontournable soirée des Printemps du MAC, qui soutient la Fondation du MAC depuis plus de 15 ans, dévoile le thème de sa prochaine édition : BLEU MINUIT. Plus de 1200 jeunes philanthropes sont conviés le vendredi 28 avril 2023 dès 21 h pour un voyage dans un univers onirique et fantasmé qui débute là où l'on perd pied. BLEU MINUIT ancrera ses décors immersifs au New City Gas, un emblème de la scène culturelle montréalaise, le temps d'un bain de minuit envoûtant où l'art et la mode se rencontreront. En plus d'un cocktail dinatoire et d'un service de bar ouvert dans un décor audacieux, les participant[e]s à cette soirée-bénéfice pourront danser, profiter d'expériences uniques et miser sur les oeuvres d'art et les lots de l'encan silencieux. Cette soirée courue des jeunes professionnel[le]s est assurée d'être une fois de plus l'un des événements philanthropiques les plus créatifs et mémorables de la saison.

BLEU MINUIT : une oasis somptueuse au coeur d'une nuit caniculaire dans la Californie des années 1970

Le temps sera suspendu pour mieux s'immerger dans les flots tumultueux de la nuit. Imprégné de l'ambiance iconique des pool parties rétro inspirés des années 70, où la mode se libérait de ses codes, le thème est un canevas invitant à l'audace et à la fluidité créative. BLEU MINUIT est un hommage à la photographie haute couture fantaisiste et cinématographique qui fait de chaque sujet une histoire intrigante et sensuelle. Néoprène, filets, soie, strass, lycras, perle et chiffon formeront un vestiaire enivrant aux camaïeux nautiques.

L'agence expérientielle YHP est à l'origine du concept de la soirée, appuyée par le comité des Printemps du MAC. Le photographe Samuel Pasquier (Consulat), sous la direction artistique de Zacharie Lavertu et la collaboration de l'agence de talents Humankind, capture cet univers abstrait où des silhouettes en clair-obscur bleuté lèvent le voile sur l'énigme BLEU MINUIT.

La soirée se tiendra dans l'emblématique New City Gas qui célèbre sa 10e année d'activité. Il s'agit d'un lieu multifonctionnel où spectacles, arts et expériences prennent vie. Son architecture en fait un joyau du paysage urbain de Griffintown et l'immeuble est reconnu pour son patrimoine industriel.

« Les arts et la culture ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Soutenir le MAC, c'est participer activement à un projet plus grand que soi et bâtir le futur. Chaque soutien obtenu lors de l'incontournable soirée des Printemps du MAC nous permet entre autres de soutenir la production d'expositions d'envergure qui toucheront un très vaste public, d'acquérir de nouvelles oeuvres pour la collection permanente du MAC et de rejoindre encore plus d'enfants dans le cadre des programmes éducatifs organisés par l'institution. Participer maintenant à l'avenir d'un Musée en pleine croissance qui se prépare à subir la plus grande transformation de son histoire est au coeur de notre engagement », mentionne Francis Guindon (Quartz Co. et WANT Les Essentiels), coprésident du comité des Printemps du MAC pour une troisième année consécutive.

« Bleu Minuit est sans contredit un événement à ne pas manquer ! Chaque année, notre comité bénévole mobilise la communauté qui partage avec nous un intérêt pour les arts visuels. De nombreuses entreprises d'ici s'allient à l'événement qui est présenté à guichet fermé, car notre approche créative peaufinée au fil des ans nous distingue dans le paysage philanthropique. En s'associant au Printemps du MAC, les organismes partagent leur intérêt pour les arts et la culture. J'invite donc le milieu des affaires à prendre part à cette soirée mémorable et surprenante en soutien aux activités du Musée d'art contemporain de Montréal. », indique Charles LeMay (Productions J), coprésident du comité des Printemps du MAC.

Soutenir la mission du plus grand Musée voué exclusivement à toutes les formes d'art contemporain au Canada

Les Printemps du MAC ont pour mission de faire découvrir et connaître le MAC à la relève. Dans ce contexte, la mission est double. D'une part, elle vise à sensibiliser la génération montante à l'art contemporain et à l'importance du rôle du MAC dans la conservation, l'éducation et la diffusion du patrimoine culturel québécois, canadien et international. D'autre part, elle vise à mobiliser la relève en faveur d'actions philanthropiques au profit du développement du Musée d'art contemporain de Montréal.

Tous les profits de la soirée seront versés à la Fondation du MAC qui a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions d'envergure nationale et internationale et le développement des programmes éducatifs.

« Le MAC joue un rôle déterminant dans notre communauté. Son offre est provocatrice, percutante, parfois déroutante, et invite le[la] visiteur[-euse] à se faire sa propre idée et à développer son approche personnelle de ce qu'est l'art contemporain. Afin d'assurer la vitalité de cette institution, l'appui de la relève est primordial. Créés avec brio par un comité dévoué qui oeuvre bénévolement pour la cause et qui a à coeur le rayonnement du MAC, les Printemps permettent non seulement de sensibiliser les jeunes professionnel[le]s à l'importance du Musée et de l'art contemporain, mais également à l'importance de la philanthropie et de leur rôle à titre de jeunes philanthropes », souligne Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal.

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT

À partir de 225 $

Un reçu pour don de bienfaisance sera remis pour la portion admissible de ce montant.

Pour se procurer des billets :

https://macm.org/activites/les-printemps-du-mac-2023/

Informations : 514 847-6251 / [email protected]

Les Printemps du MAC 2023

La Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement les coprésidents Francis Guindon (WANT Les Essentiels et Quartz Co.) et Charles LeMay (Productions J) ainsi que les membres du comité et les ambassadeur[-drice]s qui ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès. Elle tient aussi à souligner la participation de sa généreuse coprésidence d'honneur, Julien Dirand (CDPQ) et Sophie Laframboise (Cossette).

Membres du comité :

Andy Barril, YHP Group

Alexe Corbeil-Courchesne, Blake, Cassels & Graydon LLP

Erika Del Vecchio, Arsenal art contemporain

Allison Forbes, Raisonnable

Francis Guindon, WANT Les Essentiels et Quartz Co.

Olivier Lapierre, Consultant en communications, relations citoyennes et relations médias

Charles LeMay, Productions J

Catherine Martel, Alice & Smith et YHP Group

Emma Molson, Sotheby's Art Institute

Amélie Elizabeth Pelly, Association des radiologistes du Québec

Jessica Rosen, L'Oréal Paris

Marjorie Roux, MATINÉE STUDIO relations publiques

Stefanie Stergiotis, Vic Studios

Maximiliano Tyrawskyj, Banque Nationale du Canada

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. https://macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis plus de cinquante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au coeur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Depuis le 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

