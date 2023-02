Autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville - Les travaux préparatoires à la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes s'amorcent!





MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, annoncent le début des travaux préparatoires en vue du projet de construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes. Dès la semaine du 27 février, s'amorceront des opérations de déboisement ciblé et de forage géotechnique ainsi que des activités liées au déplacement des équipements de services publics. Ces premières interventions permettront de poursuivre la conception du nouveau pont.

Le nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente bidirectionnelle et des accotements larges adaptés à une utilisation par les autobus. D'ici la mise en service, le pont actuel demeure sécuritaire et l'infrastructure fait l'objet d'un programme de maintien qui comprend des inspections et des travaux de réparation.

Par ailleurs, à compter du 27 février prochain, les covoitureurs (deux personnes à bord et plus) et les taxis pourront emprunter les voies réservées qui ont été aménagées temporairement aux approches du pont actuel dans le cadre des travaux de réparation en cours. Ces voies permettent de diminuer le temps de parcours jusqu'au pont.

« Notre gouvernement n'a ménagé aucun effort afin d'accélérer ce projet très attendu par les usagers de la route. Sa planification a été écourtée d'environ 18 mois grâce à l'optimisation de l'échéancier, ainsi qu'aux mesures d'exception prévues par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Ces premières interventions permettront d'entamer dans les meilleurs délais ce projet essentiel à la mobilité des citoyens de la région métropolitaine de Montréal. Cela dit, à court terme, des travaux de réparation sont nécessaires et nous savons qu'ils entraînent des répercussions. L'élargissement des conditions d'utilisation des voies réservées permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder plus rapidement au pont. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Comme plusieurs dans la région, je me réjouis de cette excellente nouvelle! Notre gouvernement met tout en oeuvre pour offrir aux citoyens de Soulanges et de Vaudreuil une infrastructure sécuritaire et adaptée à notre réalité, le plus rapidement possible. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

La construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes sera réalisée selon un mode conception-construction-financement.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable confiera à une entreprise ou à un regroupement d'entreprises la préparation des plans et devis ainsi que la réalisation des travaux.

Ce prestataire de services sera également responsable d'obtenir le financement requis pour réaliser le projet.

La signature du contrat avec l'entreprise ou le regroupement d'entreprises sélectionné est prévue ce printemps. C'est d'ailleurs à ce moment que l'échéancier des travaux et le coût du projet pourront être précisés.

En raison des travaux de renforcement en cours sur le pont en place, deux voies par direction sont actuellement ouvertes.

Des voies réservées, accessibles aux services d'urgence, aux autobus, aux covoitureurs et aux taxis, ont été aménagées temporairement sur l'autoroute 40 entre les boulevards Morgan et des Anciens-Combattants, en direction de Vaudreuil-Dorion , et entre l'échangeur avec l'autoroute 30 et le pont, en direction de Montréal.

, et entre l'échangeur avec l'autoroute 30 et le pont, en direction de Montréal. Une surveillance policière accrue est à prévoir au cours des prochains jours pour assurer le respect des conditions d'utilisation des voies réservées.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable finance des mesures d'atténuation en transport collectif dans l'axe du pont de l'Île-aux-Tourtes depuis plusieurs années, notamment l'ajout de départs sur la ligne Express A-40 d'exo entre Vaudreuil-Dorion et la station Côte-Vertu.

