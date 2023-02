/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne au Canadian Club Toronto/





TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, sera devant le Canadian Club Toronto (anglais) pour une discussion avec l'autrice et baladodiffuseuse primée, Amber Mac. Il sera question de sécurité économique, des chaînes d'approvisionnement, de l'économie verte et de l'avenir numérique au Canada.

L'événement sera diffusé en direct sur le Web.

Le ministre sera disponible en point de presse à la conclusion de l'événement dans la salle Library de l'hôtel Fairmont Royal York (niveau de la mezzanine).

Date : Le vendredi 24 février 2023

Heure de l'allocution : 12 h 40 (heure de l'Est)

Les médias qui souhaitent installer une caméra sont priés d'arriver avant 11 h 30 (heure de l'Est).

Lieu : Hôtel Fairmont Royal York

Salle Imperial (niveau du hall d'entrée)

100, rue Front Ouest

Toronto (Ontario)

Pour plus de détails : Page Web de l'événement (anglais)

