/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Pascale St-Onge annoncera un appui du gouvernement du Canada pour la relance des stations de ski du Québec/

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada à l'Association...

L'édition 2023 de l'itinéraire rouge débute avec la troisième édition de la Coppa delle Alpi par la Mille Miglia, une course contre-la-montre hivernale qui est également une course de régularité officielle du Championnat Italien des Grands...

Les deux athlètes se sont entraînés intensément pour ce combat et la pression est forte dans le camp de « Money » Mayweather. Ce dernier cherchera à conserver sa légendaire fiche d'invincibilité contre l'adorable combattant local spécialisé en arts...