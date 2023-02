/R E P R I S E -- Convocation - Service de soutien pédagogique à l'intégration des élèves handicapés physiques (SSPI) - Rassemblement citoyen devant une école de Villeray/





MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les personnes représentantes des médias sont conviées, vendredi matin, au rassemblement citoyen organisé par les profs et les parents d'élèves affectés par l'abolition du Service de soutien pédagogique à l'intégration des élèves handicapés physiques (SSPI).

Le Centre de services scolaire de Montréal a annoncé la fin d'un service spécialisé qui, depuis une quarantaine d'années, vient en aide aux enfants en situation de handicap qui ont des besoins particuliers. Ces enseignants itinérants offrent de l'aide aux profs titulaires, de l'accompagnement aux parents et un soutien particulier aux élèves qui souffrent souvent d'un handicap physique grave. Ils détiennent une expertise inestimable pour l'école publique montréalaise.

Date : Vendredi 24 février 2023



Heure : 7 h 15



Lieu : École primaire St-Gérard

505, rue de Liège Est, Montréal





Des parents touchés par l'abandon du service, des profs dont les postes seront abolis, des représentantes et représentants de l'Alliance, des porte-parole de mouvements citoyens de parents et des personnes élues à l'Assemblée nationale du Québec seront présents sur place et disponible pour des entrevues.

SOURCE Alliance des professeures et professeurs de Montréal

