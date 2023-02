HiStone lance son nouveau point de vente tout-en-un hautement productif : HERO II





QINGDAO, Chine, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- HiStone est prêt à impressionner les acteurs du secteur de la vente au détail et de l'hôtellerie avec deux nouveaux modèles de points de vente (PDV) : HK578 et HK578U, qui portent la marque HERO II. Les entreprises du secteur de la vente au détail et de l'hôtellerie ont maintenant une formidable occasion de prendre l'avantage avec leurs magasins physiques, enseignes, restaurants et hôtels.

Les systèmes de point de vente tout-en-un sont très demandés dans les boutiques hors ligne, car ils garantissent une expérience utilisateur exceptionnelle. Les nouveaux modèles HERO II sont des solutions révolutionnaires de point de vente qui combinent haute performance et faible consommation d'énergie.

Avantages de HERO II HK578 et HK578U

HERO II répond entièrement aux dernières exigences technologiques et commerciales. HK578 et HK578U offrent aux entreprises du secteur hôtelier et de la vente au détail une expérience client optimale, des réductions des dépenses et une excellence technique.

Productivité élevée et consommation énergétique réduite

Le processeur Intel Celeron J6412 fait du HK578 un choix avantageux. Le point de vente contient 4 Go de mémoire DDR4 et 128 Go de stockage SSD (caractéristiques par défaut), avec des mises à niveau optionnelles jusqu'à 16 Go et 512 Go respectivement.

Doté des mêmes caractéristiques techniques, le modèle HK578U est équipé de processeurs i3/i5 Intel® Coretm de 11e génération qui assurent une performance et une réactivité plus élevées.

Confort oculaire

Les modèles HERO II possèdent un écran LED 15" qui est compatible avec toutes les solutions logicielles au format 4:3.

Deux options de second écran sont disponibles : un écran compact de 10,4" avec une résolution de 800 x 600 ou un écran large entièrement fonctionnel de 15 pouces avec une résolution 1024 x 768. Les écrans sont disponibles en versions tactiles ou non tactiles. HK578 et HK578U peuvent être équipés d'afficheurs fluorescents (VFD) très durables.

Design élégant

Fabriqués en aluminium moulé sous pression, avec un encombrement compact et un design élégant, les modèles HERO II sont élégants et répondent aux dernières technologies et tendances axées sur le client.

Les modèles offrent un confort optimal avec plusieurs réglages de hauteur et la capacité de support VESA.

Périphériques optionnels

HERO II est compatible avec des lecteurs de cartes (MSR seulement ou MSR + RFID), des lecteurs d'empreintes digitales et des supports de bureau ou muraux. Les modèles prennent en charge les systèmes d'exploitation Linux, Windows 10 et Windows 11 pour améliorer la flexibilité de votre entreprise.

L'environnement d'exploitation varie de 0 °C à 40 °C, ce qui rend ces nouvelles solutions de PDV parfaitement adaptées aux conditions de travail de toutes les installations commerciales, que ce soit une boutique hors ligne, un restaurant ou un hôtel.

« HERO II est la prochaine étape vers notre objectif mondial : offrir aux entreprises du commerce de détail et de l'hôtellerie, aux côtés de leurs clients, une expérience ultime », a déclaré Mohamed Berihi, directeur du développement commercial, HiStone.

