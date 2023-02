Naser Taher élu « Président de l'année » à Dubaï





Le président de MultiBank Group a remporté la distinction la plus élevée, et MultiBank Group a également reçu le Prix de la meilleure institution de produits financiers dérivés

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- La prestigieuse cérémonie de remise de prix Le Fonti Awards a eu lieu jeudi soir, le 16 février, au Palace Downtown Dubai, accueillant d'éminents chefs d'entreprise du monde entier.

Ces Prix annuels, qui récompensent les plus hauts niveaux d'excellence en affaires, sont considérés par l'ensemble du secteur comme un véritable label de qualité. Lors de la cérémonie, la société MultiBank Group a reçu le Prix de la « Leading Financial Derivatives Institution » (meilleure institution de produits financiers dérivés) et son président, M. Naser Taher, a été nommé « Président de l'année ».

Commentant cette double victoire, M. Naser Taher, reconnaissant les efforts de l'ensemble du MultiBank Group , a déclaré : « Ces récompenses sont le témoignage du dévouement et de l'engagement de notre équipe ». Dans son discours, M. Taher a ajouté : « Le MultiBank Group est devenu l'un des plus grands, sinon le plus grand, des établissements de dérivés financiers. Il affiche à ce jour un chiffre d'affaires quotidien de 12,1 milliards de dollars et compte plus d'un million de clients dont plus de 30 000 clients institutionnels. De plus, notre historique de conformité auprès de nos 11 régulateurs a toujours été irréprochable depuis 2005. »

Les Fonti Awards ont pour but de mettre en lumière les particularités uniques des entreprises. Encourageant une communauté d'affaires comptant plus de dix millions de personnes dans le monde, l'événement a donné aux leaders de l'industrie l'occasion de prendre contact, d'apprendre les uns des autres et de progresser ensemble. Le Sommet et la cérémonie de remise des Prix ont été suivis d'un dîner de gala divertissant, point d'orgue d'une soirée réussie.

À propos du MultiBank Group :

Le MultiBank Group a été créé en Californie, aux États-Unis, en 2005. Il revendique un volume de transactions quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars et offre ses services à une vaste clientèle de plus d'un million de clients répartis dans une centaine de pays sur cinq continents. Depuis sa création, le MultiBank Group est devenu l'un des plus grands fournisseurs de produits financiers dérivés en ligne au monde, offrant des services de courtage et de gestion d'actifs. Le groupe offre à ses clients des plateformes de trading primées, avec un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur des produits tels que le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques. Pour plus d'informations sur MultiBank Group, rendez-vous sur https://multibankfx.com/ .

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CkMgtGscWB0

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2007966/Naser_Taher_at_Le_Fonti.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1951277/MBG_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 04:36 et diffusé par :