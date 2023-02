Posiflex présentera le premier point de vente à clapet de l'industrie à l'EuroShop 2023, visant à redéfinir l'efficacité commerciale





Classée parmi les 5 meilleures marques de points de vente (POS) au monde, Posiflex Technology Inc. occupe une position unique grâce à sa solide expertise en matière de conception, ses capacités de fabrication et la livraison de terminaux de point de vente et de périphériques, offrant un service à guichet unique qui répond parfaitement aux besoins des clients. S'apprêtant de nouveau à bondir dans sa position de leader mondial, Posiflex montera sur scène à l'EuroShop Düsseldorf 2023 pour présenter les dernières innovations de la technologie des terminaux de point de vente et des solutions de kiosque du futur, ainsi qu'une expérience de démonstration en direct avec des applications de vente au détail et d'accueil.

Des innovations explorant les POSsibilités de la vente au détail

En tant que premier terminal de point de vente de l'industrie avec une conception à clapet, la série Haydn ZT dispose d'un boîtier d'affichage qui peut être facilement ouvert et fermé avec un bouton unique. Sa conception « en forme de capot » offre une expérience de maintenance pratique et efficace sans précédent. Avec la série Haydn ZT, la vitesse de maintenance peut être quatre fois plus rapide par rapport à une conception de terminal conventionnelle.

Le design à clapet a également inspiré et permis la conception de composants sans vis et modulaires sous le capot : la carte mère, l'écran et le module RAM sont tous amovibles sans retirer la moindre vis. La maintenance sans vis réduit considérablement les temps d'arrêt et minimise la frustration des clients. La série Haydn ZT se distingue également par des fonctionnalités innovantes axées sur les applications, notamment des ports d'E/S et un adaptateur d'alimentation cachés, une gestion des câbles à trois voies, ainsi qu'une nouvelle conception tout-en-un d'une base de point de vente de 9e génération, qui intègre de manière créative une imprimante de reçus à l'intérieur de la base du point de vente afin de maintenir une esthétique ultra-propre et peu encombrante et compléter le terminal qui maximise la vitesse, l'efficacité et la productivité.

Kiosques spécifiques aux applications redéfinissant les opérations commerciales

Posiflex dévoilera également une gamme de nouveaux produits de kiosque, qui démontreront pleinement des technologies de libre-service avec des options de déploiement flexibles, y compris des configurations autonomes, murales ou de comptoir pour comprendre comment les kiosques profitent au commerce de détail omnicanal pour diverses applications telles que les commandes en ligne avec livrables physiques.

Les démonstrations en direct sur le stand de Posiflex illustreront des scénarios d'utilisateurs, y compris un kiosque à double face, qui permet deux utilisateurs à la fois, une solution parfaite pour les environnements à espace limité. Maintenant que le tourisme international est en hausse, un kiosque d'enregistrement d'hôtel sera également présenté pour démontrer un processus d'enregistrement et de départ automatique rapide, sûr et efficace qui permet d'augmenter l'efficacité.

« Notre stand à l'EuroShop 2023 montre comment les innovations que nous avons intégrées à nos produits sont adaptées à la commodité des utilisateurs et améliorent le succès global des commerçants », déclare Owen Chen, PDG de Posiflex Technology Inc.

Visitez notre stand dans le Hall 6/C42 du 26 février au 2 mars 2023 pour découvrir comment Posiflex peut aider votre entreprise avec des technologies et des produits innovants.

À propos de POSIFLEX Group

Posiflex Group est un leader mondial de l'Internet commercial des objets (CIoT) dédié à la fourniture de solutions O2O et embarquées. Le groupe repose désormais sur trois entités commerciales : Posiflex Technology, Portwell Inc. et la société américaine KIOSK Information Systems (KIS), spécialisées respectivement dans la fabrication de points de vente, d'IPC embarqués et de kiosques en libre-service, avec pour objectif commun la poursuite d'un monde audacieux de commerce intelligent, dans lequel les transactions deviennent plus rapides et plus pratiques aussi bien physiquement que numériquement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 03:15 et diffusé par :