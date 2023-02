L'innovateur autrichien emporia a déjà vendu 16 millions de smartphones et de téléphones portables à touches pour personnes âgées





Un certain engouement avait été suscité fin février 2003 à Cannes lorsque la petite entreprise basée à Linz, emporia Telecom, s'est rendue au Congrès mondial 3GSM (rebaptisé aujourd'hui MWC Barcelona) sur la Côte d'Azur. La société y avait présenté un petit téléphone cellulaire doté de grandes touches, d'un bouton d'appel d'urgence et d'une sonnerie qui gémit comme un bébé. Le premier téléphone portable au monde destiné aux personnes âgées venait ainsi d'être dévoilé.

Vingt ans plus tard, emporia a vendu environ 16 millions de téléphones portables, et à l'heure actuelle trois millions de personnes passent des appels avec un smartphone facile à utiliser qui a été développé et conçu en Autriche. La gamme de produits a été successivement élargie pour inclure des tablettes, des montres, des produits de santé et des accessoires.

Les paramètres les plus importants ont toujours été la simplicité de navigation et d'opérabilité des menus, une bonne lisibilité et des haut-parleurs bien réglés, de grandes touches (ou des panneaux de commande), la robustesse et un bouton d'urgence pour la tranquillité d'esprit.

« Aujourd'hui encore, chaque téléphone à touches et smartphone d'emporia est doté d'un bouton d'appel d'urgence breveté, car la sécurité reste un élément essentiel pour les personnes d'un âge avancé », déclare Eveline Pupeter, propriétaire unique et directrice générale d'emporia Telecom.

emporia travaille en étroite collaboration avec des universités et des instituts de recherche, notamment Cambridge, TU Chemnitz, le MIT et l'Université Johannes Kepler à Linz. En outre, le seul fabricant européen de smartphones réalise des recherches approfondies sur le terrain auprès des personnes âgées et travaille avec elles afin de développer les meilleures solutions en vue d'une communication simple. « Même si nos téléphones sont faciles d'utilisation, ils restent néanmoins toujours à la pointe de la technologie », souligne Pupeter.

En 2021 et 2022, emporia a été élue marque de smartphones de l'année par les détaillants en Allemagne. À l'été de cette année, emporia lancera son premier smartphone 5G pour les seniors. Ce modèle incarnera également le slogan « Simple is the new smart ». Ce slogan est-il réellement représentatif de notre programme ? « Oui, quoi que nous inventions, concevions ou produisions, la facilité d'utilisation est toujours notre priorité absolue. Ma mission est que le futur soit simple », conclut Eveline Pupeter.

