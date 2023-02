Un sondage de Momcozy révèle que les mamans rencontrent les plus grandes difficultés dans la gestion du temps et des pompes à lait lorsqu'il est question d'allaitement et de tirer son lait





Lors d'un récent sondage, Momcozy, la marque de pompes à lait portables la plus vendue en Amérique du Nord, a découvert que les mamans rencontrent des difficultés pour l'allaitement et le tirage du lait principalement en raison d'un manque de temps, d'espace et de la bonne pompe à lait. Il leur manque aussi des pompes à lait portables leur permettant de tirer leur lait avec les mains libres, en tout lieu, afin de trouver un juste équilibre entre jouissance de la vie et tétée.

Effectué entre le 25 juillet et le 13 septembre 2022 sur les comptes de Momcozy sur les réseaux sociaux et dans sa newsletter ciblant les mamans nord-américaines, le sondage a recueilli près de 1000 réponses, il a révélé que :

Les mères se heurtent à de nombreux obstacles pour pouvoir allaiter de manière satisfaisante, notamment des problèmes de santé du sein, des problèmes de mise au sein et un sentiment d'isolement. La difficulté la plus courante cependant est la gestion du temps de tirage du lait autour d'agendas chargés, s'y ajoutent les difficultés liées à la gestion de la pompe à lait.

En règle générale, les mères disposant de pompes portables sans fil ont fait part d'expériences de tirage du lait plus positives qu'avec des pompes à lait traditionnelles.

La plupart des répondantes effectuent le tirage du lait à la maison, au travail ou dans les transports en commun, indiquant que les mères passent la majeure partie de leur temps à prendre soin de leur enfant et à gagner un revenu.

Concernant les lieux les plus insolites où les mamans tirent leur lait, les endroits les plus mentionnés incluent les réunions, l'épicerie, les fêtes et les restaurants. Les autres lieux mentionnés, comme les festivals, les parcs d'attractions et les jeux sportifs, indiquent que, pour certaines mères, les pompes à lait portables leur offrent davantage de flexibilité et de liberté pour faire les choses qu'elles aiment.

Ces observations suggèrent que chaque minute consacrée à l'allaitement et à s'exprimer en tant que mère compte. Bien que l'expression d'objectifs puisse toujours être difficile, les pompes à lait portables permettent aux mères de s'exprimer confortablement n'importe quand, n'importe où, en toute confiance et librement. En bref, les mères ont peu de temps pour choisir quand et où elles peuvent s'exprimer. Mais, avec une pompe à lait portable mains libres, les mamans peuvent gérer plus aisément le tirage de leur lait en tout lieu, sans se priver des plaisirs de la vie.

La pompe à lait portable Momcozy S12 Pro a été développée avec une parfaite compréhension des besoins des mères en matière d'allaitement. Elle peut être intégrée sans difficulté aux emplois du temps chargés des mères, procurant une expérience efficace de l'allaitement et une longue autonomie de batterie, répondant ainsi aux besoins d'allaitement dans le cadre de divers scénarios. "Toujours donner la priorité aux mères" est ce à quoi s'attache Momcozy. Grâce à des designs agréables issus de l'amour et de l'innovation continue, Momcozy procure aux mamans du monde entier une expérience bien plus simple, plus détendue et plus confortable durant leur grossesse et la maternité précoce.

