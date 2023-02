L'IA révolutionnaire de Remidio sur un smartphone pour la rétinopathie diabétique (RD) référençable reçoit l'approbation réglementaire de classe II de la certification MDR de l'UE





Le premier système d'IA hors ligne basé sur un smartphone élargit son champ d'action géographique afin de faciliter et d'accroître l'accès au dépistage de la RD.

BANGALORE, Inde, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Remidio a reçu l'approbation du marquage CE pour son Medios AI, afin de détecter la RD référençable. Cette approbation suit de près le feu vert que l'IA a reçu de l'Autorité des sciences de la santé (HSA) de Singapour, assurant la conformité aux normes les plus élevées.

La RD est une complication du diabète qui peut entraîner une perte de vision, voire la cécité. Avec environ 537 millions d'adultes vivant avec le diabète aujourd'hui, la RD devrait être l'une des principales causes de cécité dans le monde.

Le Dr Divya Rao, directrice médicale et responsable de l'intelligence artificielle de Remidio, a qualifié l'approbation d'« étape clé » et de premier pas vers la transformation du dépistage mondial de la RD.

Medios AI est le seul algorithme automatisé au monde basé sur un smartphone qui fonctionne hors ligne. L'algorithme exploite la technologie d'apprentissage profond déployée sur une caméra de fond d'oeil basée sur un smartphone, Remidio NM-FOP , pour détecter la RD référençable en 10 secondes.

Le Dr Sobha Sivaprasad, professeur et consultante en ophtalmologie au Moorfields Eye Hospital, à Londres, au Royaume-Uni, a déclaré : « Compte tenu de la charge croissante du diabète et du défi que représentent la mise en place et le maintien de programmes nationaux de dépistage de la RD, cette IA intégrée à une caméra légère peut être utilisée dans n'importe quelle clinique de soins primaires gérant le diabète, car elle ne nécessite qu'une expertise minimale, ce qui permet une plus grande couverture du dépistage de la RD. »

La nature portable de la solution, combinée à l'absence d'Internet pour inférence, garantit des soins ophtalmologiques sans entrave, au plus près du patient. Une technologie aussi intuitive propulse les médecins en première ligne pour combler le déficit de soins en matière de RD, le premier point de contact des patients.

Le Dr Rao a ajouté : « La solution permet de nouveaux modèles de dépistage par des non-professionnels de la vue qui sont efficaces et apportent une commodité sans équipement encombrant. »

La vision de Remidio axée sur l'élimination de la cécité évitable l'a conduit à publier des recherches sur une application agnostique de Medios DR AI. L'algorithme peut désormais être utilisé sur des caméras de fond d'oeil de bureau et de smartphone. Avec d'autres solutions d'intelligence artificielle en cours de développement pour dépister les maladies rétiniennes et systémiques, la portée du NM-FOP de Remidio est illimité.

Medios AI n'est pas approuvé par la FDA et n'est pas disponible à la vente aux États-Unis.

Remidio est une entreprise innovante de technologie médicale certifiée ISO-13485 qui cherche à avoir un impact sur la cécité évitable en créant des technologies accessibles, intelligentes et simples à utiliser. Les dispositifs de Remidio, marqués CE et enregistrés 510k auprès de la FDA, ont permis de dépister et d'influencer plus de 10 millions de patients dans le monde.

Contacts pour les médias :

Shivanthika Murugan

Shivanthika.murugan@remidio.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2007690/Remidio_Innovative_Solutions_Logo.jpg

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rovSyoKAtxc

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 22:41 et diffusé par :