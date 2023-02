Des pionnières de la DEI seront mises à l'honneur au Bermuda Risk Summit





Deux pionnières de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) seront reconnues lors de la deuxième édition annuelle du Bermuda Risk Summit, présenté par l'Agence de développement des entreprises des Bermudes (BDA), en partenariat avec l'Association des assureurs et réassureurs des Bermudes (ABIR), EY et Gallagher Re.

Chlora Lindley-Myers, présidente de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) et directrice du Missouri Department of Commerce and Insurance, et Cheryl Ann Lister, secrétaire des finances par intérim du gouvernement des Bermudes, se verront remettre un DEI Trailblazer Award par le Premier ministre des Bermudes, E. David Burt, JP, MP.

John Huff, PDG de l'ABIR, qui animera la cérémonie de remise des prix le 6 mars, déclare : « Alors que l'ABIR fête son 30e anniversaire en 2023, nous voulions reconnaître Chlora Lindley-Myers comme la première femme de couleur en 152 ans à être élue présidente de la NAIC. Bien sûr, nous ne pouvions pas laisser passer ce moment sans également reconnaître l'héroïne locale, Cheryl Ann Lister, qui a été nommée présidente du conseil et chef de la direction du régulateur des services financiers intégrés des Bermudes, l'Autorité monétaire des Bermudes (BMA) en 2002. Le lendemain des DEI Trailblazer Awards, le 7 mars, Craig Swan, l'actuel PDG de la BMA, animera une discussion sur les marchés internationaux et la coopération réglementaire au côté de Tom Sullivan, ancien directeur associé principal de la Réserve fédérale américaine et directeur d'Alaska Insurance, de Lori K. Wing-Heier, représentant la NAIC, parmi de nombreux autres régulateurs, ainsi que la Prudential Regulatory Authority de la Banque d'Angleterre, qui feront le déplacement pour participer au Bermuda Risk Summit. »

David Hart, PDG de la BDA, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir des normalisateurs de haut niveau et des géants du secteur de la gestion des risques qui viennent aux Bermudes pour notre deuxième édition annuelle du Bermuda Risk Summit du 6 au 8 mars 2023. Nous sommes sûrs d'avoir quelque chose d'intéressant pour tout le monde dans notre agenda dynamique d'orateurs de classe mondiale. Outre un contenu de premier plan, des opportunités de réseautage seront offertes lors de nos événements exclusifs et connexes. »

Les participants inscrits au Bermuda Risk Summit pourront également assister à la réception de réseautage d'Aon, qui aura lieu le dimanche 5 mars 2023, à partir de 17h00 au Flagpole Terrace, suivie de la réception officielle d'ouverture du Bermuda Risk Summit, parrainée par SS&C Technology, le lundi 6 mars à partir de 17h00 au 1609 Bar & Restaurant. Le mardi 7 mars, à partir de 14h30, AM Best tiendra une séance d'information sur l'assurance et une réception de réseautage au Hamilton Princess, et le Bermuda Risk Summit sera clôturé en beauté avec notre Bermuda Lunch Cruise au départ du quai d'Hamilton Princess le mercredi 8 mars à 13h00.

Le BDA remercie encore une fois ses grands sponsors, ABIR, EY et Gallagher Re ; son sponsor diamant, Hyperexponential ; son sponsor or, SS&C ; ses sponsors argent AM Best et Kirkland & Ellis ; et ses sponsors de soutien, Aon, Bermuda Brokers, Demotech, Docosoft, Florida Insurance Council, KPMG, Meenan P.A., MS Reinsurance, et Rein4ce. Notre partenaire média officiel est The Insurer et Goslings est notre partenaire spiritueux.

La BDA est heureuse que des représentants du groupe Women in Reinsurance (WiRe) des Bermudes, de LINK Bermuda, et de l'Association pour l'équité raciale des entreprises (ACRE) seront présents, ainsi que plusieurs étudiants du Bermuda College parrainés par la BDA et l'ABIR.

Le niveau des inscriptions reçues à ce jour est excellent, mais certains espaces sont encore disponibles. Cliquez ici pour vous inscrire. L'agenda complet est disponible ici.

NOTE AUX RÉDACTEURS : Fondée en 1871, la NAIC est une organisation d'établissement de normes basée aux États-Unis régie par les principaux régulateurs d'assurance des 50 États américains, du district de Columbia et de cinq territoires américains, afin de coordonner la réglementation des assureurs multiétatiques.

