Des propositions gouvernementales dans le cadre des Forums équipe classe : Une stratégie contre-productive qui sape le processus légitime de négociation collective tout en ignorant les priorités des enseignants

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Alors que l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) et ses collègues d'autres organisations syndicales attendent impatiemment le début de discussions sérieuses et significatives aux tables de négociation, les propositions gouvernementales faites à travers des forums s'apparentent davantage à une opération de relations publiques qu'à une démarche de bonne foi visant la recherche de vraies solutions pour s'attaquer aux nombreux défis auxquels fait face notre système public d'éducation. De plus, cette offre de solutions à la pièce se fait en dehors du cadre juridique des négociations et est loin de répondre aux priorités exprimées par les enseignantes et enseignants du Québec par l'entremise des demandes déposées l'automne dernier. L'APEQ dénonce cette tentative du gouvernement de court-circuiter le cadre légal des négociations (Loi 37) tout en contournant ses agents négociateurs. L'APEQ réitère son ouverture à discuter de toute proposition gouvernementale sérieuse si elle est présentée et discutée à la seule table légitime : la table de négociation.

L'APEQ estime que la proposition de mettre en place des «?assistants de classe?» est une solution qui mérite d'être envisagée comme moyen possible d'alléger la pression sur les épaules des enseignants dans nos écoles primaires, mais cela ne traite certainement pas des nombreux défis auxquels notre système d'éducation publique fait face. Depuis plusieurs années, les enseignants ont été ceux qui tiennent l'éducation à bout de bras malgré les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles ils exercent leur profession. Afin d'identifier les priorités de ses membres, l'APEQ a réalisé une large consultation au printemps 2022. Le gouvernement a le devoir de faire preuve d'ouverture, par l'entremise de ses négociateurs à la table, pour discuter de véritables solutions répondant aux priorités des enseignants et discuter des nombreux enjeux telles l'attraction et la rétention du personnel enseignant, la composition de la classe, la tâche enseignante et les conditions de pratique, l'autonomie professionnelle, les ressources pour soutenir nos élèves ayant des besoins particuliers, ainsi que ceux touchant aux secteurs de la Formation générale des adultes et de la Formation professionnelle. La mise en place des forums et le processus de négociation accéléré suggéré ne sont pas la solution pour discuter de questions aussi complexes.

«?Lors de la dernière ronde de négociations, les enseignantes et enseignants ont accepté de mettre de côté un grand nombre de leurs priorités en raison de la pandémie. Si le gouvernement désire vraiment améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, il est temps de reprendre nos discussions à la table pour réellement améliorer les conditions de pratique des enseignants. L'équipe de négociations de l'APEQ est au fait des priorités du secteur éducatif anglophone. Ce n'est certainement pas dans le cadre d'un forum que ces priorités pourront être discutées correctement.?»

Heidi Yetman

Présidente de l'APEQ

L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec représente 8000 membres et travail pour protéger les droits individuels et au bien collectif de tout le corps enseignant de la province, ainsi que la qualité de l'éducation publique au Québec. L'enseignement est l'une des plus importantes professions et nos membres sont du plus ancien syndicat du Canada.

