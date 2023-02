Un lancement de saison acéricole sous le signe de la durabilité et de la prospérité





PLESSISVILLE, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont donné le coup d'envoi ce matin à la saison des sucres 2023, à l'intérieur de leur nouvel entrepôt de Plessisville. C'est avec le slogan « L'acériculture au Québec, durable et prospère » que l'organisation entame la nouvelle année, soulignant au passage les retombées importantes de l'acériculture pour l'environnement et l'économie du Québec.

Faisant d'une pierre deux coups, les PPAQ ont profité du traditionnel lancement de saison pour inaugurer le nouvel entrepôt de la réserve stratégique de sirop d'érable à Plessisville, en compagnie de plusieurs médias, producteurs et membres de l'équipe féminine de hockey La Force de Montréal. Le président, Luc Goulet, et la directrice générale des PPAQ, Isabelle Lapointe, de même que le maire de la Ville de Plessisville, Pierre Fortier, et le député de la circonscription de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, ont pris la parole pour souligner cette heureuse nouvelle pour l'économie régionale et la filière acéricole.

« L'acériculture engendre des retombées importantes pour l'environnement, mais aussi pour l'économie du Québec. Le secteur acéricole québécois permet de séquestrer 744 000 tonnes métriques de carbone par année, ce qui représente le retrait de 222 000 véhicules de nos routes à chaque année, de soutenir 12 583 emplois équivalent temps plein, de contribuer au PIB canadien et québécois à la hauteur d'un milliard de dollars et d'apporter des revenus de taxations de 235 millions de dollars. Preuve que le sirop d'érable est bien plus qu'un produit apprécié des Québécoises et des Québécois, c'est un or blond qui enrichit nos régions. », a mentionné monsieur Goulet.

De son côté, Pierre Fortier, maire de la Ville de Plessisville, était enthousiaste à l'idée de visiter les lieux pour la première fois et d'assister à l'inauguration de ce nouveau bâtiment dans le parc industriel Germain-Massicotte : « Je tiens à féliciter les Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour l'ouverture officielle de leur nouvel entrepôt de réserve stratégique de sirop d'érable à Plessisville, la Capitale mondiale de l'érable. Merci de faire briller notre belle ville aujourd'hui et de miser sur notre communauté pour bâtir votre futur. » Le maire a également profité de l'occasion pour souhaiter, à tous les producteurs et productrices acéricoles, une excellente saison 2023.

On lève notre verre de sirop d'érable au nouvel entrepôt

Pour l'occasion, le geste symbolique de l'entaillage d'un érable a été troqué par l'ouverture d'un baril de sirop d'érable de la cuvée 2022, ce qui a permis à tous de porter un « toast » au nouvel entrepôt et à la saison des sucres 2023.

L'entrepôt de Plessisville, livré à temps et dans les coûts prévus de 14 millions de dollars, est le deuxième en importance, juste après celui de Laurierville. C'est l'entrepreneur Pépin Fortin Construction qui a obtenu le contrat de ce bâtiment de 104 000 pieds carrés, qui pourra accueillir 52 millions de livres dès ce printemps. Il s'agit pratiquement de la même capacité qu'à Laurierville, mais sans les opérations de pasteurisation, de classement et lavage des barils. Avec l'entrepôt situé à Saint-Antoine-de-Tilly, la réserve stratégique possède maintenant une capacité d'entreposage totale de 133 millions de livres, soit 216 000 barils ou 53 piscines olympiques!

Pour inaugurer le bâtiment et lancer la saison des sucres comme il se doit, des joueuses de La Force de Montréal étaient présentes pour une partie de hockey-balle inaugurale. En effet, comme l'érable est une source d'énergie naturelle qui contient des vitamines et des minéraux nutritifs, plusieurs athlètes l'intègrent quotidiennement dans leur alimentation. C'est pourquoi la marque Érable du Québec s'est récemment associée à La Force de Montréal, la toute première équipe féminine de hockey professionnel au Québec. Un heureux mariage entre l'érable, produit emblématique du Québec, et le sport national des Québécois et des Québécoises!

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans une soixantaine de pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 18:27 et diffusé par :