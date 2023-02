Aaron Chalmers utilise les champignons fonctionnels de Life Cykel comme arme secrète pour optimiser son corps en vue de son combat contre Floyd Mayweather





La légende de la boxe Floyd Mayweather affrontera Aaron Chalmers dans le cadre d'un combat d'exhibition qui aura lieu à l'amphithéâtre O2 à Londres, le samedi 25 février 2023.

LONDRES, 23 février 2023 /CNW/ -- Les deux athlètes se sont entraînés intensément pour ce combat et la pression est forte dans le camp de « Money » Mayweather. Ce dernier cherchera à conserver sa légendaire fiche d'invincibilité contre l'adorable combattant local spécialisé en arts martiaux mixtes, « The Joker » Aaron Chalmers. Floyd Mayweather a pris sa retraite de la boxe professionnelle avec une fiche parfaite de 50 victoires et aucune défaite, laquelle comprend 27 victoires par K.O. et 15 ceintures. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la boxe internationale. Aaron Chalmers, qui est également connu pour ses apparitions à l'émission Geordie Show sur la chaîne MTV, a remporté son premier combat de boxe professionnel en juin dernier après avoir conservé une fiche de 5-2-2 en arts martiaux mixtes.

« Avoir une telle chance aussi tard dans sa carrière est un cadeau. J'ai hâte de voir comment je vais tirer mon épingle du jeu contre le meilleur pugiliste au monde. C'est une occasion unique. Ne vous y trompez pas, une fois dans l'arène, je vais tenter le tout pour le tout. Merci à Life Cykel d'avoir contribué à la meilleure condition physique de ma carrière. Je serai là pour gagner », a déclaré Aaron Chalmers.

Récemment, les boxeurs et les combattants en arts martiaux mixtes ont noué des relations de marketing beaucoup plus étroites. Jake Paul, Deontay Wilder et Francis Ngannou ont notamment exprimé leur intérêt à conclure des ententes de combat mixte à l'avenir. L'industrie du combat connaît une croissance massive depuis quelques années et sa popularité ne cesse d'augmenter1.

Il ne fait aucun doute que les enjeux sont élevés. Alors que la confrontation entre la boxe et les arts martiaux mixtes s'intensifie, les deux camps prônent une vision différente de l'avenir du sport.

Bien que les billets pour l'affrontement soient presque tous vendus, certains sont encore offerts ici . Le début du combat est prévu pour 18 h 30.

