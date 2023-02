Momentus Technologies continue sur sa lancée sans précédent avec une augmentation de 80 % de son portefeuille clients d'une année sur l'autre dans tous ses secteurs clés





Une approche de classe mondiale centrée sur le client qui aide à renforcer une base de clients déjà solide.

ST. LOUIS, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Momentus Technologies, leader mondial de la technologie de gestion d'événements et de lieux, est fier d'annoncer l'ajout de nouveaux clients dans tous ses secteurs verticaux clés. Parmi ces derniers, on compte notamment le Nashville Convention Center, le World Trade Center de Washington DC, Netball Queensland - Nissan Arena et l'Orpheum Theater Memphis. Cette croissance continue avec une base de clients aussi diversifiée est le résultat de décennies d'expertise dans la conception de solutions répondant aux besoins spécifiques des clients.

Momentus Technologies travaille avec des organisations du monde entier cherchant à exploiter les solutions de gestion d'espaces événementiels innovantes du groupe spécialement conçues pour gérer l'ensemble de leurs opérations. Les clients de renommée de l'entreprise se répartissent dans différents secteurs, notamment :

L'enseignement supérieur, avec des établissements tels que l'Université Duke , Harvard University et Boston College .

Les centres de congrès et d'expositions tels que le Columbus Convention Center, le Centre international de congrès de Nouvelle-Zélande et ExCeL London .

. Les stades et arènes tels que le Allegiant Stadium, le Levi's Stadium et le Mercedes-Benz Stadium.

Les grandes organisations tels que Nike et le Fonds monétaire international .

. Les centres artistiques et culturels, parmi lesquelles l'Apollo, le Kimmel Cultural Campus et le Walt Disney Concert Hall.

« Attaquer 2023 avec le lancement d'une nouvelle marque, l'établissement de l'Innovation Lab et l'accueil d'une liste aussi prestigieuse de clients est excitant. De nombreux centres événementiels uniques se tournent vers Momentus Technologies pour les aider à gérer leur organisation et à créer des événements extraordinaires », a déclaré Alex Alexandrov, PDG de Momentus Technologies. « Depuis des décennies, notre mission a été axée sur la stimulation de l'innovation pour donner les moyens aux centres événementiels du monde entier de réaliser leurs ambitions. »

Le groupe a annoncé en janvier 2023 une nouvelle identité de marque qui s'aligne sur les fondations de la plateforme la plus intuitive du marché conçue avec plus de trois décennies d'expérience et de bonnes pratiques. La croissance saine de Momentus Technologies dans chacun de ses secteurs reflète le besoin grandissant de solutions intelligentes et axées sur les données pour la gestion des espaces et des salles, alors que les complexités liées aux coûts, à la main-d'oeuvre, à la gestion des risques et à la durabilité environnementale s'intensifient.

« Notre succès repose sur la compréhension que nos clients sont le coeur de notre organisation. La croissance exceptionnelle de notre portefeuille clients est la preuve de la force de notre engagement à comprendre les besoins de ces derniers et à offrir des solutions qui génèrent des résultats visibles », a déclaré Mike Besecker, CRO de Momentus Technologies. « Nous nous efforçons de construire des relations de longues durées qui permettent d'offrir plus de valeur à nos clients, et le nombre de nouvelles organisations qui nous font confiance ainsi que le retour positif de nos clients témoignent du succès de cette approche. Nous sommes fiers du travail accomplis par nos équipes pour attirer et fidéliser nos clients, et nous restons déterminés à faire en sorte qu'ils reçoivent le plus haut niveau de service et de support possible. »

À propos de Momentus Technologies

Momentus Technologies est un fournisseur mondial de solutions de pointe en matière de gestion d'espaces et d'événements qui donnent aux organisations les moyens de créer des moments extraordinaires. Avec plus de 50 000 utilisateurs dans plus de 50 pays, Momentus répond aux besoins des stades et arènes, des centres de congrès et d'exposition, des établissements d'enseignement supérieur, des grandes entreprises et des centres artistiques et culturels. Sa plateforme intuitive et puissante, ses solutions intelligentes axées sur les données et son expertise incomparable offrent aux clients une visibilité complète des opérations événementielles passées, présentes et futures afin d'optimiser la productivité et d'atteindre les objectifs commerciaux. Fondée en 1985, Momentus a son siège social aux États-Unis. Les employés du groupe travaillent dans le monde entier dans les bureaux Momentus ou à distance. Pour en savoir plus, visitez le site gomomentus.com.

