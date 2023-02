OffWorld Europe fait ses débuts au Luxembourg en développant des robots miniers spatiaux





OffWorld est le pionnier mondial des systèmes miniers industriels d'extraction minière robotique en essaim sur Terre optimisés par IA et la société est maintenant en phase d'expansion pour conquérir l'espace. Récemment créé, OffWorld Europe est dirigé par son directeur général, Kyle Acierno, ancien PDG d'ispace U.S.. Kyle est un expert international de l'aérospatiale commerciale et un spécialiste de l'exploration lunaire. OffWorld Europe commencera par un programme pluriannuel axé sur le développement et le déploiement de modules pour l'extraction et le stockage de l'oxygène et de l'hydrogène à partir de matières volatiles et de dépôts d'eau à la surface lunaire. Ce programme inclura des modules d'accouplement aux technologies robotiques d'OffWorld pour un déploiement lunaire cohérent.

Kyle a dirigé des équipes en Asie, en Europe et aux États-Unis, remportant plus de 100 millions USD en contrats lunaires. Il siège au conseil d'administration de World Space Week, le Comité des relations industrielles de l'IAF, et a été président du comité technique du Groupe de travail sur la gouvernance des ressources spatiales de La Haye. OffWorld Europe élargira tout d'abord la recherche au traitement de pointe des régolithes lunaires et commencera la conception et le développement du personnel robotique nécessaire à l'accomplissement d'une variété de tâches de récupération de matières volatiles. L'accent lunaire initial sera mis sur la satisfaction des besoins projetés du marché à court terme en matière de propergols liquides, d'eau et d'oxygène.

Jim Keravala, PDG et cofondateur d'OffWorld : « Je suis fier d'accueillir Kyle en tant que directeur général de notre nouvelle division OffWorld Europe pour diriger et constituer une formidable équipe d'experts. Il est très expérimenté dans le secteur spatial, et je suis certain que son talent et son expertise propulseront notre mission de repousser les limites de l'exploration spatiale. Nous avons démontré notre IA et nos systèmes robotiques dans le secteur minier sur Terre et notre objectif a toujours été d'étendre nos services à d'autres corps célestes. La construction d'OffWorld Europe a pris des années et je suis ravi d'ouvrir enfin nos portes. »

Kyle Acierno, directeur général d'OffWorld Europe : « Je suis honoré d'assumer le rôle de directeur général d'OffWorld Europe et de travailler au côté d'une équipe incroyable d'experts qui s'engagent à repousser les limites de l'exploration sur Terre et dans l'espace. Notre focus sur l'extraction et le traitement des matières volatiles lunaires combinés à nos technologies robotiques autonomes de pointe fraieront la voie à un avenir durable pour l'humanité au-delà de la Terre. »

La nouvelle gamme d'espèces de robots autonomes de la société est conçue pour l'arpentage des environnements (sur n'importe quelle surface et sous-sol profond), l'excavation de précision, la collecte, le transport et le traitement des matériaux. L'extraction minière robotique en essaim améliore la productivité et la rentabilité pour tous les clients.

OffWorld reconnaît que les talents sont son atout le plus précieux. Avec le lancement de ce programme pluriannuel, il n'a jamais été aussi excitant de rejoindre l'équipe et faire partie d'une aventure vraiment remarquable. OffWorld Europe recrute dans plusieurs disciplines et à tous les niveaux d'expérience. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe pour préparer l'avenir de la civilisation humaine dans l'espace, rendez-vous sur https://www.offworld.ai/careers.

OffWorld est une entreprise privée pionnière dans la conception, le développement et la fabrication de plateformes robotiques en essaim industrielles optimisées par IA. La société a son siège à Pasadena, en Californie, et possède des bureaux en Afrique du Sud, en Australie et au Luxembourg. OffWorld a été fondé en 2016 dans le but d'étendre la civilisation humaine au-delà de la Terre avec l'aide de milliers de robots intelligents. La société réinvente les industries minières, manufacturières et de la construction en développant une nouvelle génération d'espèces robotiques en essaim capables de résister à des conditions extrêmes et de travailler de manière collaborative dans une approche respectueuse de l'environnement, tout en maintenant les humains hors de danger.

