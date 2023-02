Des subventions totalisant 60 millions de dollars seront accordées à des fournisseurs de services de garde au Manitoba





WINNIPEG, MB, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Donner aux enfants du Canada le meilleur départ possible dans la vie est une priorité absolue. C'est pour cette raison que les gouvernements du Canada et du Manitoba accordent 60 millions de dollars en subventions aux fournisseurs de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour qu'ils puissent améliorer leurs infrastructures, élaborer des programmes d'apprentissage et assurer le maintien en poste du personnel.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor, et Député de Saint-Boniface-Saint-Vital, Dan Vandal, s'est joint au s'est joint au ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Wayne Ewasko, pour annoncer, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, le versement de 45,9 millions de dollars sous forme de subventions d'amélioration de qualité dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Le gouvernement du Manitoba accorde 14 millions de dollars de plus pour que les programmes destinés aux enfants d'âge scolaire (7 à 12 ans) bénéficient d'un soutien équitable.

Les subventions appuient les objectifs énoncés dans le plan d'action établi par le Manitoba dans le cadre de son accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Il y a trois volets :

La subvention pour la qualité de l'apprentissage des jeunes enfants et des milieux accordera 875 $ par place en service de garde à but non lucratif agréé et par place en milieu familial pour aider à améliorer l'infrastructure, l'équipement et le matériel vieillissants.

enfants et des milieux accordera 875 $ par place en service de garde à but non lucratif agréé et par place en milieu familial pour aider à améliorer l'infrastructure, l'équipement et le matériel vieillissants. La subvention pour l'amélioration de la diversité et de l'inclusion accordera 500 $ par place en service de garde à but non lucratif agréé et par place en milieu familial pour s'assurer que tous les enfants, peu importe le milieu d'où ils viennent ou leurs capacités, développent un sentiment d'appartenance et soient en mesure de participer, notamment en offrant des programmes d'apprentissage enrichis, des mesures d'adaptation des lieux et à des possibilités de perfectionnement au personnel.

accordera 500 $ par place en service de garde à but non lucratif agréé et par place en milieu familial pour s'assurer que tous les enfants, peu importe le milieu d'où ils viennent ou leurs capacités, développent un sentiment d'appartenance et soient en mesure de participer, notamment en offrant des programmes d'apprentissage enrichis, des mesures d'adaptation des lieux et à des possibilités de perfectionnement au personnel. La subvention pour les stratégies novatrices de recrutement et de maintien en poste du personnel accordera 200 $ par place en service de garde à but non lucratif agréé pour aider à mettre en oeuvre des stratégies créatives et novatrices pour recruter, maintenir en poste et soutenir une main-d'oeuvre de haute qualité. Cela inclut la prestation d'amélioration de la retraite et de maintien en poste qui offrira un supplément unique au régime enregistré d'épargne-retraite (REER) d'un montant maximal de 500 $ à chaque titulaire d'une licence de services de garde en milieu familial agréé ayant cotisé à un REER en 2022 afin de reconnaître le dévouement dont ces fournisseurs font preuve envers le secteur des services de garde.

La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde d'enfants qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

« Le financement annoncé aujourd'hui signifie un soutien accru aux fournisseurs d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, aux enfants et aux familles du Manitoba. Notre gouvernement continuera de progresser avec ses partenaires vers un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants meilleur, plus inclusif et plus abordable pour les familles du Manitoba et du Canada. »

- Le ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor, et Député de Saint-Boniface-Saint-Vital, Dan Vandal

« Notre gouvernement s'est engagé à rendre plus accessibles aux familles du Manitoba des services de garde d'enfants de qualité. Grâce à ces subventions, les fournisseurs de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pourront immédiatement développer leurs établissements et leurs effectifs, à l'appui d'un système de garderies plus sensible aux besoins des familles manitobaines et offrant, partout dans la province, des services d'apprentissage de grande qualité à leurs enfants. »

- Wayne Ewasko, ministre manitobain de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada investit environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

et le sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du , le gouvernement du investit environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le Manitoba investit 4,8 millions de dollars de plus en nouvelles subventions de fonctionnement permanentes qui financeront 2 294 places en garderie pour les enfants d'âge scolaire (7 à 12 ans).

