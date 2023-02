Spectrum Effect et Philippine Telco Smart Communications améliorent considérablement les performances réseaux en réduisant les interférences de fréquence radio





La filiale sans fil de la société philippine PLDT, Smart Communications, Inc. (Smart), et Spectrum Effect® ont annoncé aujourd'hui que Smart a établi une nouvelle norme de performance réseau avec une expérience réseau de premier ordre pour ses clients grâce au déploiement de Spectrum-NET.

Smart a déployé Spectrum-NET à l'échelle nationale en 2022, ce qui lui a permis de réduire de moitié les interférences affectant son réseau, faisant de Smart le réseau le moins polluant de la région. Selon les données de Spectrum Effect, les performances de Smart sont désormais supérieures à celles des autres opérateurs des régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine, ce qui place les performances de Smart sur un pied d'égalité par rapport à celles des pays d'Amérique du Nord et d'Europe. Smart est actuellement en train d'augmenter la nouvelle capacité d'atténuation automatique de Spectrum-NET, avec pour résultat l'augmentation immédiate de la capacité du réseau et l'amélioration de la qualité du service pour les abonnés affectés par d'autres sources d'interférence.

« Les interférences de fréquence radio ont un impact important sur la qualité de l'expérience de nos clients, car elles peuvent entraîner des connexions plus lentes et des appels à l'audio haché. C'est pourquoi Smart s'est fixé comme priorité de relever ce défi », a déclaré Eric Santiago, responsable du réseau chez PLDT et Smart. « En s'associant à Spectrum Effect et en adoptant leur solution de pointe Spectrum-NET, Smart a surmonté le formidable environnement d'interférences de fréquence radio aux Philippines, offrant une expérience de premier ordre à ses abonnés dans tout le pays. C'est aussi la preuve de l'engagement de PLDT et Smart à continuer d'investir dans l'automatisation de notre réseau et à rendre nos opérations plus efficaces ».

Smart a lancé le programme SIED (Spectrum Interference Extraction Detection), mené par Spectrum-NET, qui change la donne en matière de gestion et d'atténuation de l'impact des interférences de fréquence radio. Le programme SIED a analysé l'ensemble du réseau cellulaire de Smart et permettra de ramener à des niveaux normaux, d'ici janvier 2023, 60 % des cellules affectées par l'intermodulation passive (PIM) et 65 % des cellules affectées par l'interférence générée par le RAN (RGI). Afin d'endiguer l'augmentation continuelle des sources d'interférences externes (par exemple, les répéteurs ou les « boosters » non conformes aux normes), principalement dans les zones urbaines, Smart a travaillé en étroite collaboration avec la National Telecommunications Commission (NTC).

« Avec le programme SIED, Smart a collaboré avec Spectrum Effect au développement de solutions qui atténuent automatiquement l'impact de tous les types d'interférences, y compris les boosters. Nos efforts ont contribué en moyenne à une augmentation du débit de 40 % en liaison descendante et de 80 % en liaison descendante sur les cellules où nous avons résolu les interférences de fréquence radio. Nous avons maximisé la valeur du spectre et amélioré l'expérience client sur notre réseau. Nous avons pu réagir avec davantage de précision et d'agilité à l'aide de processus automatisés pour optimiser le réseau de Smart », a déclaré Radames Zalameda, responsable de la qualité du réseau, PLDT et Smart.

« La vision, le talent et la ténacité de l'équipe de Smart sont visibles dans les améliorations apportées au réseau et dans les résultats impressionnants de l'analyse comparative indépendante de leur réseau », a commenté Charles Immendorf, CEO de Spectrum Effect. « Nous sommes heureux de faire partie intégrante du réseau de Smart et de continuer à permettre de repousser les limites pour atteindre une expérience utilisateur optimale ».

À propos de Spectrum Effect

La mission de Spectrum Effect est de résoudre les problèmes les plus difficiles et les plus onéreux du sans fil par l'innovation et l'automatisation. Passionnée par les technologies disruptives et l'excellence en matière d'ingénierie, Spectrum Effect a créé Spectrum-NET, la première solution du secteur pour l'analyse et l'atténuation des interférences de fréquence radio, automatisées à l'aide du ML. Avec Spectrum-NET, les opérateurs du monde entier s'attaquent rapidement aux interférences de fréquence radio, améliorent les indicateurs clés de performance du réseau, déploient leurs actifs sur le terrain avec une précision chirurgicale, obtiennent des informations sur l'efficacité spectrale et réalisent d'importantes économies en termes d'OPEX et de CAPEX. www.spectrumeffect.com.

À propos de Smart Communications

Smart Communications, Inc. (Smart) est une filiale de communications sans fil et de services numériques détenue à 100 % par PLDT, Inc., la plus grande et l'unique entreprise de télécommunications intégrée des Philippines. Smart est au service d'environ 97 % des villes et municipalités du pays grâce à son réseau combiné 2G, 3G, 4G LTE et 5G*, qui fournit des services de communications mobiles, une connectivité Internet haut débit et un accès aux services et contenus numériques à plus de 70,2 millions de Philippins*, ce qui soutient l'économie numérique croissante du pays et offre la meilleure expérience client pour un mode de vie philippin de plus en plus numérique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.smart.com.ph.

*à la fin du mois de mars 2022

