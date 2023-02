Le tout nouvel indice de transformation intelligente de Lenovo constate que le principal obstacle à la transformation numérique dans tous les secteurs est le manque de personnel qualifié





Afin d'étudier l'adoption des technologies à l'origine de la transformation intelligente, Lenovo a lancé aujourd'hui la première édition de l'indice mondial de transformation intelligente, qui compare les taux d'adoption des technologies numériques transformatives entre différents marchés et secteurs. Le rapport, commandé par Lenovo, est rédigé par Economist Impact.

La technologie transforme tous les aspects du fonctionnement des entreprises, mais ce sont les technologies telles que le big data, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) qui sont à l'origine d'un nouveau paradigme de changement ? la transformation intelligente ? pour de meilleurs résultats sociaux et économiques. Toutefois, le manque de personnel qualifié ralentit la vitesse d'adoption.

L'indice de transformation intelligente

L'indice de transformation intelligente de Lenovo classe l'adoption du big data, de l'IA et de l'IoT par le marché, en fonction des données publiées par l'OCDE et de données d'enquête exclusives. L'équipe d'Economist Impact a identifié que les marchés basés en Europe du Nord et de l'Ouest présentaient les taux d'adoption les plus élevés par rapport aux autres marchés, principalement en raison des infrastructures avancées, de la main-d'oeuvre qualifiée et des politiques gouvernementales progressistes qui encouragent la confiance et la transparence dans l'utilisation des données.

Le marché avec le plus haut taux d'adoption de l'indice est le Danemark : l'indice de transformation intelligente a montré que 27 % de ses entreprises utilisaient le big data et que 24 % avaient déployé la technologie de l'IA. Même si les économies avancées ont généralement davantage progressé dans la transformation intelligente, un PIB par habitant élevé ne garantit pas de bonnes performances. Le Canada et l'Australie se classent respectivement au 31e et au 32e rang des 33 pays étudiés.

En ce qui concerne l'adoption du big data, de l'IA et de l'IoT dans tous les secteurs, c'est le secteur des services TIC qui affiche le plus haut niveau d'adoption globale. Les entreprises des secteurs de la fabrication et de la logistique affichent une forte adoption de l'IoT en raison de l'utilisation de cette technologie spécifique pour les gains d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement. Les secteurs de la connaissance, comme les services professionnels, scientifiques et techniques, présentent des cas d'utilisation plus développés pour le big data et l'IA.

Les secteurs les moins « intelligents » sont l'hôtellerie, la restauration et la construction. Dans ces secteurs, les entreprises sont souvent des PME ou des entreprises familiales qui n'ont pas l'envergure ni les ressources nécessaires pour déployer la dernière vague de technologies.

Quelle prochaine étape pour la transformation intelligente ?

Bien que l'intelligence numérique en soit encore à ses débuts, il ressort clairement de l'indice de transformation intelligente de Lenovo que l'adoption se fait à grande échelle et de façon intersectorielle. Même si la construction d'infrastructures numériques peut s'avérer relativement rapide, le principal obstacle à l'adoption est la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée. Doter les employés des compétences nécessaires pour s'adapter à des processus de travail de plus en plus automatisés et axés sur les données sera un défi majeur pour les entreprises dans les années à venir.

En 2023, les entreprises du monde entier se concentrent sur la maîtrise des dépenses face à une économie incertaine. L'intégration du big data, de l'IA et de l'IoT comme solution prête à l'emploi via le cloud peut contribuer à soutenir l'objectif des entreprises en matière de transformation intelligente en ce qu'elle est plus abordable et réduit les obstacles à l'adoption, tout en permettant une meilleure veille stratégique.

« L'indice de transformation intelligente est la première évaluation internationale et sectorielle des facteurs qui conduisent au déploiement de technologies intelligentes à l'échelle mondiale. Les pays qui cherchent à exceller dans l'intelligence numérique doivent maîtriser la "trinité" des talents, des données et des infrastructures », déclare Alexander van Kemenade, directeur d'Economist Impact.

« Il est également nécessaire de se concentrer sur les industries en dehors du secteur technologique, car celles-ci sont généralement le maillon le plus faible. Les pays aux taux d'adoption les plus élevés sont ceux où les entreprises dans des secteurs plus traditionnels comme le commerce de détail et l'hôtellerie ont également adopté la révolution de l'intelligence numérique », poursuit van Kemenade.

Le parcours de transformation intelligente de Lenovo inclut l'adoption complète du big data, de l'IA et de l'IoT sur plus de 30 sites de fabrication afin de construire une chaîne d'approvisionnement résiliente. Dans l'usine LCFC de Lenovo à Hefei, en Chine, l'IA est utilisée dans le processus de planification de la production et y réduit le temps de six heures à 90 secondes, tout en améliorant la productivité de 19 %. L'IoT offre une transparence totale et une analyse approfondie pour résoudre les problèmes. L'analyse du big data dans une plateforme cloud permet d'identifier les problèmes potentiels et de répondre aux demandes des clients, en garantissant que les commandes sont livrées dans les délais. Ainsi, un PC sort de la chaîne de production toutes les 0,5 seconde.

Cette année, lors du Forum économique mondial, LCFC a été intégré le réseau Global Lighthouse Network des principaux fabricants du Forum, ce qui est la preuve du leadership et de l'intégration des technologies de l'industrie 4.0.

Lisez le livre blanc en entier ici.

