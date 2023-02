Radisys lance Programmable Media Analytics pour monétiser les applications Cloud 5G et Edge





Radisys® Corporation, le numéro 1 mondial des solutions de télécommunications ouvertes, annonce aujourd'hui l'ajout d'Engage Media Analytics au sein de la célèbre EDP (Engage Digital Platform). L'Engage Media Analytics est une solution complète qui fournit des outils de conception visuelle low-code/no-code rentables aux Fournisseurs de services de communication (CSP), aux intégrateurs de systèmes et aux entreprises, pour créer des applications de l'industrie 4.0 avec de nouvelles capacités d'analyse audio et de vision assistée par ordinateur et alimentées par l'IA.

Les possibilités d'application d'Engage Media Analytics comprennent l'avertissement du personnel médical lorsqu'un patient en fauteuil roulant a besoin d'aide ou qu'un patient âgé hospitalisé à domicile est tombé du lit°; l'identification de mots clés critiques ou de bruit de fond lors d'un appel d'urgence, pour favoriser le dialogue en direct avec l'agent et l'aider à prendre des décisions qui sauvent des vies°; détecter un incendie dans une usine, dans un bâtiment de campus universitaire ou dans d'autres lieux, et alerter les secours°; surveiller les rayons des magasins et associer l'identification des clients, de l'emplacement et de la vidéo en direct pour envoyer des bons d'achat sur le téléphone d'un bon client, alors qu'ils se trouvent près d'un emplacement comportant des articles en promo. Il y a beaucoup d'autres services de l'industrie 4.0.

La solution Engage Media Analytics offre une association unique de fonctionnalités°:

Des modèles standard, comprenant le comptage des personnes et des objets, la détection et la classification des objets et du son, ainsi que l'authentification biométrique. L'Engage Media Analytics prend également en charge la personnalisation des modèles et la création de nouveaux modèles.

Pouvoir créer des actions trigger basées sur des informations dérivées de la transmission en continu, que ce soit avec d'autres capacités de communication sur l'EDP, y compris les appels vocaux et vidéo, la création de conférence en temps réel, l'envoi d'alertes et l'enregistrement, ainsi que l'interfonctionnement avec des systèmes externes pour démarrer des processus de gestion des outils de flux de travail pour entreprise.

Déployer par répartition des services couvrant les clouds publics et privés, l'infrastructure du réseau périphérique et sur les locaux d'entreprise, qui permettent des applications nécessitant une faible latence, un coût et une utilisation efficace de la bande passante pour le déploiement local, et qui garantissent la confidentialité et la sécurité des données.

Alan Quayle, fondateur de TADHack, TADSummit, a déclaré : «°L'industrie des communications programmables (CPaaS) évolue à partir l'accent mis sur la connectivité pour comprendre le contenu des communications grâce à l'analyse des médias programmables. Les renseignements exploitables et la conformité sont importants pour offrir de nouveaux services innovants. L'Engage Digital Plaform tout-en-un fournit des informations exploitables basées sur l'IA, qui permettent d'offrir des gains d'efficacité aux fournisseurs pour les applications critiques de leurs clients.°»

L'Engage Media Analytics de Radisys peut être déployée dans un cloud périphérique distribué et s'intègre aux fonctions de réseau public ou privé RAN 4G/5G et de réseau central, telles que la fonction d'exposition au réseau (NEF), ce qui permet aux développeurs d'applications de produire rapidement et à moindre coût des applications de l'industrie 4.0.

Al Balasco, responsable des solutions multimédias et applicatives, Radisys, a déclaré : «°La convergence et la maturité simultanée de plusieurs technologies telles que la vision par ordinateur basée sur l'IA, la 5G, le cloud en périphérie et les communications programmables ouvrent de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de services et les intégrateurs de systèmes de collaborer avec les entreprises dans leur transformation numérique. L'Engage Media Analytics permet aux fournisseurs de services d'associer les avantages de la bande passante, de la faible latence, de la connectivité à l'Internet des objets (IdO) et des ressources cloud en périphérie pour monétiser les réseaux 5G publics et privés et fournir des solutions personnalisées, telles que la surveillance prédictive dans les villes intelligentes, la surveillance à distance des campus d'entreprise, l'automatisation des flux de travail pour l'assurance qualité des produits, la surveillance du trafic, etc.°»

À propos de Radisys

Radisys, le numéro 1 mondial des solutions de télécommunications ouvertes, permet aux fournisseurs de services de générer des perturbations grâce à de nouveaux modèles commerciaux d'architecture ouverte. Les solutions technologiques innovantes désagrégées et virtualisées de Radisys s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts pour alimenter la transformation des activités de l'industrie des télécommunications, tandis que son organisation de services de classe mondiale fournit l'expertise en intégration de systèmes nécessaire pour résoudre les défis complexes de déploiement des fournisseurs de communications et de contenu. Pour plus d'informations, consultez le site www.radisys.com.

L'Engage Digital Platform de Radisys est une plateforme de communication programmable . L'approche de Radisys basée sur la capacité par rapport aux licences basées sur la consommation pour tous les produits de la plateforme numérique Engage offre un modèle économique véritablement perturbateur par rapport aux solutions alternatives en communication programmables. Elle améliore considérablement les économies en matière de coût total de possession (TCO) à 70% et plus, par rapport aux solutions concurrentes de communications programmables et d'analyse vidéo basées sur le cloud, permettant aux fournisseurs de services de tirer parti des avantages.

Pour en savoir, rendez-vous sur le site www.engagedigital.ai.

