La nouvelle stratégie de marque mondiale présente le Canada comme une destination synonyme d'ouverture





Destination Canada trouve des façons uniques de promouvoir sa nouvelle ambition de marque grâce à un partenariat inédit avec TED.

VANCOUVER, BC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Destination Canada, organisme national de marketing touristique, a annoncé sa nouvelle stratégie de marque mondiale qui vise à présenter le Canada comme une destination synonyme d'ouverture. Cette nouvelle stratégie sera mise en oeuvre au moyen d'initiatives de marketing traditionnelles et non conventionnelles dans le but d'améliorer la compétitivité du pays en tant que destination de voyage et d'attirer au Canada des invités étrangers à valeur élevée.

Les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ont forcé Destination Canada à faire des choix audacieux et à trouver de nouvelles façons de promouvoir le Canada. L'an dernier, les Canadiens représentaient 80 % des dépenses touristiques effectuées au pays, contribuant ainsi grandement à la reprise. Toutefois, selon les prévisions, les Canadiens voyageront en masse vers l'étranger au printemps. Le Canada doit donc compenser cette perte en attirant des voyageurs étrangers, particulièrement ceux des États-Unis qui représentent le plus grand marché source et l'occasion de reprise la plus importante pour le Canada.

« Nos invités à valeur élevée veulent plus qu'un simple voyage. Ils veulent un cadre propice à la croissance et à l'enrichissement; ils veulent une expérience transformatrice, a déclaré Gloria Loree, vice-présidente principale, Stratégie de marketing, et chef du marketing de Destination Canada. Dans un monde où on a parfois l'impression d'être au pied du mur, l'ouverture unique du Canada nous permet de nous sentir libres. Cette ouverture, qui s'illustre tant dans nos coeurs et nos esprits que dans nos grands espaces, fait du Canada un lieu attrayant pour les voyageurs et nous aide à nous démarquer dans un marché du voyage extrêmement concurrentiel. »

Son ambition audacieuse pousse Destination Canada à trouver de nouvelles façons d'interagir avec un public international. Grâce à son partenariat inédit avec TED, Destination Canada lance une conversation mondiale sur l'ouverture en s'appuyant sur les récits admirables de Canadiennes et de Canadiens tout aussi remarquables pour favoriser de nouvelles discussions à propos de sa destination et encourager les gens à réexaminer l'idée qu'ils se font du Canada. Ces conférences TED ont été filmées aujourd'hui à New York et seront publiées sur TED.com à partir du printemps. Destination Canada publiera les conférences TED dans ses marchés cibles pour les voyages d'agrément et pour les événements d'affaires.

« La mission de TED "Des idées qui méritent d'être diffusées" s'harmonise parfaitement avec l'ouverture mise en avant par Destination Canada. Nous sommes ravis de lui offrir la scène TED pour promouvoir les idées de Canadiennes et de Canadiens remarquables partout dans le monde », a mentionné Lindsay Levin, responsable des partenariats et de l'influence pour TED.

« Avec ses paysages à couper le souffle, ses expériences autochtones authentiques et ses aventures urbaines et culinaires incroyables, l'ouverture et l'inclusion du Canada permettent aux voyageurs de vivre des expériences inoubliables, a déclaré l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada. Il n'y a pas de doute là-dessus, une visite au Canada est incontournable, et ce peu importe la saison. Nous vous accueillerons à bras ouverts! »

Destination Canada a lancé son nouveau positionnement de marque à l'aide d'une campagne qui invitait les Américains à échapper au stress du quotidien en prenant des vacances au Canada ( Maple Leave ). Destination Canada a aussi lancé sa campagne « Open If You Are » aux États-Unis qui remet en question certaines idées reçues qui empêchent les invités de voir le Canada comme une destination de voyage long-courrier et qui vise à inspirer et à surprendre les voyageurs ainsi qu'à les faire goûter à l'ouverture et aux expériences uniques du Canada.

D'autres campagnes de marque seront lancées en 2023 au fur et à mesure que Destination Canada trouve de nouvelles façons d'inciter les invités à venir profiter de l'ouverture du Canada dans toute son ampleur : coeurs ouverts, esprits ouverts et espaces ouverts.

Note au rédacteur

Maple Leave

Le 17 janvier, aussi nommé le « Blue Monday », Destination Canada a lancé sa campagne « Maple Leave » qui invite les Américains à échapper au stress de la vie quotidienne en prenant des vacances au Canada.

La campagne a été lancée avec une vidéo promotionnelle de 60 secondes et un microsite (www.MapleLeave.com) pour aider les Américains à surmonter le jour le plus déprimant de l'année.

L'exécution créative comprenait une série de messages publicitaires diffusés sur les médias radiotélévisés, numériques et sociaux pendant quatre semaines.

Les éléments de la campagne sont disponibles ici .

Open If You Are

Le 20 février, Destination Canada a lancé sa campagne « Open If You Are » qui remet en question certaines idées reçues qui empêchent les invités de voir le Canada comme une destination de voyage long-courrier et qui vise à inspirer les voyageurs à se laisser surprendre et charmer par les expériences qu'offre le Canada et par son ouverture unique.

La première partie de la campagne se déroulera jusqu'au 30 avril .

. Les éléments de la campagne sont disponibles ici .

Le secteur touristique canadien en chiffres

Un emploi sur dix (9,8 %) au Canada est lié au tourisme.

Les petites et moyennes entreprises (PME) comptent pour 99 % des entreprises du secteur, d'où la grande incidence du tourisme sur le gagne-pain des Canadiens.

En 2019, le tourisme générait plus d'emplois directs (696 000) à l'échelle du Canada que l'agriculture, l'exploitation forestière, l'industrie de la pêche, l'exploitation minière, l'exploitation en carrière et l'industrie pétrolière et gazière mises ensemble (620 140 emplois directs).

Le tourisme a aussi ajouté 45,2 milliards de dollars au PIB du Canada en 2019, une contribution équivalente au total combiné de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de l'industrie de la chasse et de la pêche.

