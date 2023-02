Edgio renforce la sécurité en périphérie grâce au nettoyage DDoS et à des capacités accrues de protection des applications Web et des API (WAAP)





Edgio, Inc. (Nasdaq : EGIO), la plateforme de choix pour la rapidité, la sécurité et la simplicité en périphérie, a annoncé aujourd'hui des améliorations significatives à sa plateforme de sécurité permettant aux entreprises de mieux détecter et répondre aux menaces émergentes tout en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs données et applications. Ces nouvelles capacités visent à réduire les dommages causés par l'augmentation de la gravité des attaques de déni de service distribué (DDoS) et d'autres attaques d'applications sophistiquées. La nouvelle solution de nettoyage DDoS fournit une capacité d'atténuation DDoS dédiée qui protège tous les protocoles contre les attaques D2O et complète le réseau périphérique de plus de 250 Tbps d'Edgio pour fournir une protection DDoS à spectre complet. De plus, les nouvelles améliorations apportées à ses capacités de protection des applications Web et des API (WAAP) comprennent le personnalisateur de règles avancé, la prévention des fuites de données sortantes, la détection des proxys, une configurabilité optimisée et la prise en charge du code régional pour aider les clients à répondre aux règles de conformité géographique.

« Les nouvelles vulnérabilités en matière de sécurité augmentent à un rythme accéléré, et avec cette croissance, il est impératif que la technologie évolue également à un rythme exponentiel similaire pour garder une longueur d'avance sur les menaces », déclaré Ajay Kapur, responsable de la technologie, Edgio. « C'est exactement ce que fait Edgio avec ces améliorations de produit. Notre plateforme de sécurité continue de fournir une solution holistique à nos clients, qui peut non seulement atténuer les attaques DDoS les plus importantes, mais également assurer la protection des applications Web critiques et des API. »

Points saillants

Les attaques DDoS sont en hausse. Selon le rapport 2022 Verizon DBIR (Data Breach Investigations Report), la principale menace pour la sécurité est une attaque DDoS (46 % des attaques) ? un chiffre qui augmente chaque année. Par conséquent, il est essentiel de disposer d'une protection holistique contre tout le spectre des attaques DDoS. Avec l'ajout de la solution de nettoyage DDoS, Edgio est en mesure de protéger tous les réseaux et applications, y compris l'attaque de réseau D2O (direct-to-origin) contre des applications non Web via sa capacité de nettoyage dédiée en utilisant un protocole standard tel que BGP et GRE tunnel. La combinaison de la protection DDoS Layer 3-7 d'Edgio et ses plus de 250 Tbps avec le nettoyage DDoS dédié offre aux entreprises une protection complète pour assurer une résilience et une disponibilité maximales de leur réseau et de leurs applications.

Les règles de sécurité sortantes permettent aux entreprises d'empêcher plus facilement les attaquants de causer une violation de données par l'exploitation des vulnérabilités connues. Traditionnellement, les règles de sécurité n'inspectent que les requêtes entrantes pour atténuer les attaques d'application venues de l'extérieur. Edgio ajoute maintenant des règles de sécurité pour numériser également le trafic sortant, ce qui empêche les fuites de données sensibles et de codes, fournissant une couche de protection supplémentaire pour les données confidentielles des clients et empêchant le client d'exécuter des codes malveillants. Edgio ajoute également la possibilité de détecter et de bloquer les demandes provenant de proxys anonymes, pour un contrôle supplémentaire de l'accès aux applications des clients. Le personnalisateur avancé de règles permet aux clients de contrôler la sensibilité des règles de sécurité individuelles en maximisant leur précision tout en minimisant les faux positifs. La gestion optimisée de la configuration permet aux développeurs d'importer et d'exporter directement la configuration JSON via l'API et l'interface utilisateur pour déployer rapidement la protection des nouvelles applications.

Que ce soit pour des raisons de conformité ou pour empêcher le commerce vers certains pays, Edgio permet aux clients de contrôler l'accès à leurs applications via des règles avancées de contrôle d'accès. Avec ces dernières améliorations, Edgio ajoute la prise en charge d'un contrôle régional plus granulaire, jusqu'au niveau de la région ou de la province, des règles d'accès et des règles de sécurité personnalisées de la WAAP, tout en soutenant les exigences de conformité continues dans un environnement géopolitique en pleine mutation.

La mission d'Edgio est d'aider les entreprises à protéger leurs applications Web et leurs données grâce à une approche holistique de la sécurité qui améliore également la vitesse et la fiabilité. Ses solutions de sécurité avancées offrent une protection réseau et DDoS à spectre complet, une protection avancée des applications Web et des API (WAAP) avec le mode Dual WAAP et une gestion des bots de qualité entreprise. Pour plus d'informations sur les offres de sécurité d'Edgio, cliquez ici.

Ressources complémentaires :

À propos d'Edgio

