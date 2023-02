Le gouvernement annonce un nouveau financement pour des projets de recherche visant à améliorer la cybersécurité





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Qu'il s'agisse d'espionnage électronique ou de rançongiciels, les cyberactivités malveillantes menacent plus que jamais les Canadiens. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger les Canadiens et l'infrastructure électronique sur laquelle ils comptent. Pour ce faire, nous devons collaborer étroitement avec l'industrie et le milieu universitaire afin de tirer parti des atouts de chacun.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé un nouveau financement pour deux projets novateurs en matière de cybersécurité de l'Université de Sherbrooke. Soutenus par un financement fédéral de 1,9 million de dollars provenant du Programme de coopération en matière de cybersécurité, ils contribueront à assurer la sécurité des Canadiens en ligne.

Les deux projets renforceront la protection des infrastructures essentielles au Canada. Le premier, intitulé «?Évaluation de la résilience d'un redistributeur électrique dans un contexte d'industrie 4.0?», porte sur la protection des réseaux électriques, notamment des petits fournisseurs d'électricité. Le second, intitulé «?Sécurité dans l'Internet industriel des objets dans un contexte de connectivité 5G et de traitement en périphérie?», se concentre sur la cybersécurité dans l'intégration des fournisseurs de services dans un environnement sans fil 5 G.

Les deux projets sont gérés par le pôle de cybersécurité de l'Université de Sherbrooke, lequel réunit des chercheurs et des étudiants diplômés de plusieurs facultés. Le pôle incorpore des concepts clés en ingénierie, en informatique, en droit, en gestion et en politique appliquée dans l'étude de la cybersécurité.

«?Au XXIe siècle, la cybersécurité est une question de sécurité nationale. Les Canadiens sont plus connectés que jamais, et nous devons les protéger des nouvelles menaces en ligne. C'est la raison pour laquelle nous collaborons avec les meilleurs spécialistes du Canada pour trouver des solutions novatrices. Le Programme de coopération en matière de cybersécurité accélère ce travail en soutenant des projets de pointe, comme ceux de l'Université de Sherbrooke, afin d'assurer la sécurité des Canadiens.?»

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

«?Dans un monde de plus en plus interrelié, la cybersécurité est un enjeu au sommet des priorités de notre gouvernement. Nos chercheurs et professionnels de l'Université de Sherbrooke démontrent une fois de plus leur savoir-faire au niveau mondial et leur habileté à former des partenariats avec le secteur privé pour livrer des solutions durables et efficaces. Grâce à eux, notre environnement numérique est fiable, malgré l'évolution des menaces.?»

- L'honorable Élisabeth Brière, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, ministre associée de la Santé et députée de Sherbrooke

«?Les enjeux spécifiques auxquels font face nos partenaires guideront nos efforts, et nos recherches mèneront à des avancées fondamentales et pratiques larges à portée mondiale. Lesdits partenaires joueront un rôle clé dans le partage des savoirs issus du projet, plusieurs de leurs représentants mobilisant les connaissances auprès des réseaux élargis dont ils sont membres.?»

- Sébastien Roy, professeur, Département de génie électrique

«?Les perspectives seront interdisciplinaires et aborderont des dimensions non traditionnelles comme la gouvernance, la conformité légale et réglementaire ainsi que l'acceptabilité sociale. Par notre excellence en enseignement, des personnes étudiantes de tous les cycles participeront au projet. Les partenaires pourront, à terme, les embaucher afin de maximiser le transfert de connaissances, en faveur de l'expérience étudiante.?»

- Pierre Martin Tardif, professeur, Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion

« Ce projet illustre parfaitement l'intérêt de l'Université de Sherbrooke de s'associer avec des partenaires privés et au gouvernement afin de contribuer à des solutions innovantes tout en offrant un milieu d'apprentissage expérientiel de premier choix à notre communauté étudiante. Dans ce cas particulier, plus de 50 personnes étudiantes seront impliquées dans le projet sous la supervision de 11 membres du corps enseignant provenant de cinq facultés. Une belle démonstration de notre contribution à la société »

- Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats

Le Programme de coopération en matière de cybersécurité a été créé en août 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité. Dans le cadre de ce programme, un financement de 10,3 millions de dollars a été alloué pour soutenir des projets qui contribuent à faire du Canada un leader mondial en matière de cybersécurité.

