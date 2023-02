Avis aux médias - Le ministre Champagne et la ministre Ng se rendront au ventureLAB





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, assisteront à une table ronde réunissant des chefs de file de l'industrie canadienne des semi-conducteurs au centre ventureLAB.

Date : Le vendredi 24 février 2023 Heure : 10 h (heure de l'Est) Lieu : ventureLAB

3600, avenue Steeles Est

Markham (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette rencontre sont priés de confirmer leur présence auprès de Shanti Cosentino au plus tard le 23 février, à 17 h (heure de l'Est).

Ils pourront arriver sur place dès 9 h 45 (heure de l'Est) le jour de l'événement pour installer leur équipement.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 13:25 et diffusé par :