Quantinuum établit un record du secteur en matière de performances matérielles en franchissant une nouvelle étape pour le volume quantique





Les clients sont les premiers bénéficiaires du renforcement de l'avance de Quantinuum dans le domaine des performances des systèmes complets d'informatique quantique

BROOMFIELD, Colorado, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Quantinuum , la plus grande entreprise d'informatique quantique intégrée au monde, a annoncé aujourd'hui que ses processeurs quantiques de la génération H1 ont établi deux records de performance en succession rapide, son H1-1 atteignant un volume quantique (QV) de 16 384 (214), puis de 32 768 (215). Ces résultats représentent un point culminant pour l'industrie de l'informatique quantique, sur la base de la référence largement reconnue en matière QV, qui a été développé à l'origine par IBM pour refléter la capacité générale d'un ordinateur quantique.

« Le volume quantique est crucial pour le développement et la recherche en cours nécessaires à la mise au point d'ordinateurs quantiques plus grands et plus performants, qui sont indispensables pour obtenir un avantage quantique », a déclaré Paul Smith-Goodson, analyste chez Moor Insights and Strategy. « Quantinuum accorde la priorité à l'augmentation de son volume quantique depuis le début, une démarche qui a non seulement profité à ses applications actuelles, mais lui a permis de se positionner comme la référence pour obtenir un avantage quantique. »

C'est la huitième fois en moins de trois ans que H-Series de Quantinuum, qui repose sur la technologie des dispositifs à couplage de charge quantique, établit une référence dans le secteur, et répond à un engagement public pris en mars 2020 d'augmenter les performances des processeurs quantiques H-Series, alimentés par Honeywell, d'un ordre de grandeur chaque année pendant cinq ans.

« Il s'agit d'une étape remarquable pour l'informatique quantique, qui cadre avec la technologie que nous avons vue chez Quantinuum », a déclaré Marco Pistoia, Ph.D., ingénieur distingué et responsable de la recherche appliquée à la technologie mondiale chez JPMorgan Chase. « Comme le prouvent nos recherches, nous avons produit des algorithmes révolutionnaires sur leurs ordinateurs quantiques au cours des dernières années, ce qui nous a permis, chez JPMorgan Chase, d'être à la pointe de l'informatique quantique. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à réaliser ensemble de nouvelles percées dans le domaine de l'informatique quantique. »

Afin de fournir plus de détails sur les améliorations technologiques sous-jacentes qui ont permis d'établir la nouvelle référence, Quantinuum a révélé les détails des récentes améliorations de performance apportées à H-Series, notamment la réduction du bruit de phase des lasers du dispositif, la réduction de l'erreur de porte de deux qubits et de l'erreur de mémoire, et l'amélioration des éléments du processus d'étalonnage. Les scientifiques de Quantinuum ont également expliqué comment les améliorations ayant conduit à la nouvelle référence réduisent le temps d'exécution des algorithmes, améliorent la capacité à exécuter les codes de correction d'erreurs quantiques et permettent aux scientifiques et aux chercheurs qui utilisent le matériel H-Series d'obtenir de meilleurs résultats.

« Nous sommes exactement là où nous souhaitons être sur notre feuille de route », a déclaré Tony Uttley, président et directeur de l'exploitation de Quantinuum. « Notre équipe matérielle continue d'apporter des améliorations techniques dans tous les domaines, et grâce à notre approche consistant à mettre continuellement à niveau nos ordinateurs quantiques, ces améliorations sont ressenties immédiatement par nos clients. »

Un nombre de VQ à cinq chiffres est très positif pour la correction d'erreurs quantiques (QEC) en temps réel en raison des faibles taux d'erreur, du nombre de qubits et des circuits très longs. La QEC est un aspect essentiel de l'informatique quantique à grande échelle et plus vite elle pourra être explorée sur le matériel actuel, plus vite elle pourra être démontrée à grande échelle.

« Avec l'amélioration rapide de la technologie, nous ne ménageons aucun effort pour aider nos clients et la communauté à comprendre comment nous réalisons des progrès aussi rapides », a déclaré Jenni Strabley, directrice principale de la gestion de l'offre chez Quantinuum. « C'est pourquoi nous avons publié les données à l'origine des résultats que nous avons annoncés aujourd'hui. Notre objectif est d'accélérer l'informatique quantique, et c'est quelque chose que nous ne pouvons réaliser qu'en tant qu'industrie. »

Pour en savoir plus sur les tests de volume quantique, rendez-vous sur : https://quantum-journal.org/papers/q-2022-05-09-707/

Répertoire GitHub de Quantinuum pour les données relatives au volume quantique : https://github.com/CQCL/quantinuum-hardware-quantum-volume

Répertoire GitHub de Quantinuum pour les spécifications matérielles : https://github.com/CQCL/quantinuum-hardware-specifications

À propos de Quantinuum

Quantinuum est la plus grande entreprise indépendante d'informatique quantique intégrée au monde. Elle est née de la fusion entre le matériel de pointe de Honeywell Quantum Solutions et des applications et des middleware de premier rang de Cambridge Quantum. Fondée sur la science et animée par un esprit d'entreprise, Quantinuum accélère l'informatique quantique et le développement d'applications dans les domaines de la chimie, de la cybersécurité, de la finance et de l'optimisation. Son objectif est de créer des solutions quantiques évolutives et commerciales pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde dans des domaines tels que l'énergie, la logistique, le changement climatique et la santé. L'entreprise emploie plus de 480 personnes, dont 350 scientifiques, sur neuf sites répartis entre les États-Unis, l'Europe et le Japon.

