Eaton lance une vanne d'évent de batterie 3-en-1 pour les véhicules électriques





Eaton, la société de gestion intelligente de l'énergie, annonce aujourd'hui que son activité eMobility a lancé une vanne d'évent de batterie 3-en-1 pour les batteries de véhicules électriques (VE). La vanne est positionnée de manière unique et proposent trois fonctions spécifiques, à savoir un mécanisme de contrôle des fuites du boîtier de batterie, ainsi qu'une ventilation passive et active pour soulager la surpression du bloc-batterie du véhicule.

« Suite au récent lancement de notre évent de batterie à un niveau, nous continuons d'étoffer notre portefeuille de sécurité pour les batteries », déclare Jens Buhlinger, responsable du développement de la technologie des batteries, Vehicle Group, Eaton. « Nous sommes ravis d'offrir une technologie 3-en-1 qui contribue à assurer l'intégrité du système de véhicules électriques de plus en plus puissants. »

La fonction de détection des fuites du boîtier de batterie de l'évent élimine la nécessité d'installer la vanne d'évent comme dernière étape du processus d'assemblage de la batterie, ce qui est la norme dans les architectures VE d'aujourd'hui. La détection des fuites avec la vanne d'évent de batterie 3-en-1 d'Eaton est plus approfondie que les méthodes traditionnelles, car elle comprend le test de la surface d'étanchéité de l'évent lui-même lorsque la vanne d'évent de la batterie est déjà assemblée. Eaton a également développé un outil permettant à ses clients d'activer le mécanisme de détection des fuites sur leurs chaînes d'assemblage, permettant ainsi de tester par pressurisation ou par vide.

La vanne d'évent de batterie 3-en-1 d'Eaton est conçue de manière précise et flexible pour répondre aux pressions d'ouverture spécifiques et optimiser la ventilation. La technologie d'actionnement à ressorts permet à Eaton de répondre à différentes exigences de pression d'ouverture avec la même conception de vanne pour générer des économies d'échelle.

La technologie de refermeture éprouvée de la vanne permet aux fabricants de spécifier des pressions d'ouverture très basses. La vanne d'évent de batterie 3-en-1 dispose également d'un mode d'aération à faible débit qui permet à l'air de se déplacer à travers le matériau poreux pour normaliser la pression pendant un fonctionnement normal.

« Notre nouvelle vanne d'évent de batterie 3-en-1 peut être assemblée à la fois grâce à notre solide fonction de raccordement rapide ou par une connexion métal-métal vissée, offrant à nos clients la liberté de choisir leur méthode d'assemblage préférée tout en assurant une connexion robuste et durable », déclare Buhlinger.

Plus d'informations sur la vanne d'évent de batterie 3-en-1 d'Eaton.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement pour tous, partout dans le monde. Nous sommes guidés par notre engagement à faire des affaires avec une approche juste, à opérer de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et sur le long terme. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale que sont l'électrification et la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, nous contribuons à relever les défis mondiaux les plus pressants dans le domaine de la gestion de l'énergie, et nous agissons du mieux possible envers nos parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée à la bourse de New York depuis un siècle. Nous avons déclaré un chiffre d'affaires de 20,8 milliards USD en 2022 et sommes au service d'une clientèle présente dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 12:15 et diffusé par :