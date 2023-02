Investissement de 1?825?000 $ pour les arts et lettres de l'Estrie





SHERBROOKE, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les municipalités régionales de comté (MRC) de Coaticook, du Granit, de Memphrémagog, des Sources, du Val-Saint-François, du Haut-Saint-François et de La Haute-Yamaska, la Ville de Sherbrooke, le Centre local de développement de Brome-Missisquoi ainsi que la Table des MRC de l'Estrie, en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Estrie (CCE), annoncent aujourd'hui la signature d'une nouvelle Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Estrie.

Selon les termes de l'entente, les partenaires ont investi un montant de 1?825?000 $, dont 905?000 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du Québec et 500?000 $ des partenaires régionaux. Une somme de 420?000 $ a également été consentie par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Le montant total, réparti sur trois ans (2022-2025), assurera la mise en oeuvre du Programme de partenariat territorial de l'Estrie, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes, écrivaines et écrivains professionnels et pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires; à l'exception des territoires de Brome-Missisquoi et de Haute-Yamaska qui, pour cet appel seulement, sont encore rattachés à l'entente de la Montérégie. Les projets issus des sept territoires de l'Estrie devront être déposés au CALQ avant le 18 mai 2023, à 23 h 59.

Informations et formulaires

Pour connaître tous les détails sur le Programme de partenariat territorial de l'Estrie, cliquez sur le volet de votre choix puis sélectionnez une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information.

Aide aux artistes et aux organismes

Le Conseil de la culture de l'Estrie (CCE) offre des services-conseils aux artistes et aux organismes artistiques leur permettant de vérifier l'admissibilité de leur projet et de s'assurer qu'il réponde aux objectifs et aux conditions du programme.

Intéressés par une formation sur le programme pour maximiser votre demande de bourse dans le cadre de l'entente? Deux groupes possibles : les 14 et 16 mars 2023. Réservez tôt! Les inscriptions sont en cours ici.

pour maximiser votre demande de bourse dans le cadre de l'entente? Deux groupes possibles : les 14 et 16 mars 2023. Réservez tôt! Les inscriptions sont en cours ici. Des questions sur le programme ? Communiquez avec Jean-François Hamel , agent de développement au Conseil de la culture de l'Estrie : [email protected] ou 819 563-2744, poste 222.

l'Estrie À surveiller : une clinique d'aide et une FAQ seront disponibles sous peu.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants et intervenantes de la région.

Programme de partenariat territorial de l'Estrie

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains et écrivaines, de favoriser leur rétention dans leur localité et d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Les artistes, écrivains, écrivaines et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invités à adopter une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l'élaboration de leur projet.

Citations des partenaires

«?Je suis heureuse de la mobilisation de tous les partenaires de cette entente qui, par leur mise en commun, agiront comme un levier important au développement des arts en Estrie. Je me réjouis tout particulièrement pour les artistes et les organismes qui pourront s'épanouir pleinement dans leur pratique et développer des projets artistiques formidables tout en créant des liens avec leur communauté.?» - Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec

« Les talents québécois proviennent de toutes les régions, et l'Estrie n'y fait pas exception. L'aide financière de notre gouvernement contribuera certainement à favoriser le développement des arts et des lettres sur ce magnifique territoire. Nous devons être fiers de cette entente, car ses bénéfices rayonneront aussi sur l'ensemble du Québec. » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'Estrie est dynamique; elle a tout pour stimuler l'innovation et la créativité. J'invite les artistes et les organismes à déposer leurs demandes en grand nombre. Je suis certain qu'avec leur imagination et leurs talents, ils alimenteront la richesse culturelle de la région. » - François Bonnardel, député de Granby et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis fier de voir les neuf territoires de la région s'unir pour donner un levier important à la culture en Estrie, afin de s'offrir les moyens d'élaborer et de soutenir des projets porteurs pour la collectivité. » - Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et président de la Table des MRC de l'Estrie

« J'accueille cette toute nouvelle entente avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis convaincue de la portée positive de celle-ci, non seulement pour les artistes et les organismes culturels qui rendent les arts et la culture bien vivants chez nous, mais aussi pour les communautés des neuf territoires partenaires de l'entente. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'ils bénéficieront tous des impacts qu'elle génère, qu'ils soient économiques, touristiques et sociétaux. On le sait : l'art et la culture dynamisent nos collectivités et contribuent au tissage du mieux-vivre ensemble, des liens ô combien nécessaires de nos vies citoyennes... Chaudes retombées à cette entente prometteuse et porteuse ! » - Sylvie L. Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l'Estrie

