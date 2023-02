Valbiotis publie sa Lettre aux actionnaires et son calendrier financier 2023





Valbiotis (FR0013254851 ? ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, publie aujourd'hui sa Lettre aux actionnaires 2023 incluant son calendrier financier 2023.

Au sommaire de cette nouvelle édition :

Le message adressé par Sébastien PELTIER, CEO et co-fondateur de Valbiotis, aux actionnaires, précieux soutiens à l'heure de l'accélération stratégique engagée ;

Une synthèse des prochaines étapes clés : les résultats de l'étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM?63 dans le prédiabète, la signature de partenariats de licence et/ou de distribution avec des acteurs majeurs mondiaux ou régionaux de la nutrition et de la santé, à l'international pour TOTUM?070 (LDL cholestérol) et la commercialisation en propre en France ;

Des éclairages sur : le marché du complément alimentaire, le positionnement de TOTUM?070, les avancées en matière de RSE, le programme de R&D sur les micro-algues ;

Les caractéristiques boursières de l'action Valbiotis.

Valbiotis annonce, par ailleurs, son calendrier financier pour l'année 2023 :

15 mars : publication du Rapport annuel 2022 ;

2 mai : Assemblée générale annuelle (les modalités de participation seront précisées ultérieurement) ;

28 septembre : publication du Rapport semestriel 2023.

Retrouvez sur le site internet de la Société www.valbiotis.com, dans la rubrique « Investisseurs » (https://www.valbiotis.com/investisseurs), toutes les informations, telles que les rapports financiers, les documents d'Assemblées générales, les données boursières, les Lettres aux actionnaires, la présentation corporate et le document d'enregistrement universel.

Compte tenu des enjeux liés à l'environnement, dans le cadre des engagements de l'Entreprise, la « Lettre aux actionnaires » de Valbiotis sera désormais proposée en version numérique uniquement : Lettre aux actionnaires n°6.

À propos de Valbiotis

Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement à dimension commerciale, engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l'utilisation du végétal terrestre et marin.

À l'international, ses produits sont destinés à faire l'objet d'accords de licence et/ou de distribution avec des acteurs mondiaux ou régionaux de la santé et de la nutrition. En France, la commercialisation sera assurée en propre par Valbiotis.

Créée en 2014 à La Rochelle, l'Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France ? Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) ? et dispose d'une filiale à Québec (Canada).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l'Union Européenne pour ses programmes de recherche via l'obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com

Nom : Valbiotis

Code ISIN : FR0013254851

Code mnémonique : ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Valbiotis. Valbiotis considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Valbiotis et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d'une performance future et peuvent être remises en cause par l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont ceux décrits dans le Document d'Enregistrement Universel de Valbiotis déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 19 mai 2022 et complété par un amendement déposé auprès de l'AMF le 8 novembre 2022, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com).

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Valbiotis dans un quelconque pays.

