L&T Technology Services et Qualcomm sélectionnés par Thales pour équiper les chemins de fer urbains en réseaux privés 5G





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), un chef de file mondial des services d'ingénierie pure-play, a annoncé avoir été retenu par Thales pour offrir des solutions de connectivité de nouvelle génération axées sur la 5G, en collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc., lui permettant de fournir des solutions de pointe destinées aux opérateurs ferroviaires urbains.

La solution tire parti de l'expertise puce vers cloud de LTTS, ainsi que de son portefeuille technologique d'appareils IdO connectés et de petites cellules 5G basées sur Qualcomm Technologies, pour développer et déployer des solutions pour le secteur mondial des réseaux privés 5G, avec des offres numériques visant à accélérer la transformation dans un éventail de secteurs, y compris les réseaux ferroviaires, l'aérospatiale et l'automobile.

Les capacités 5G de bout en bout de LTTS permettent aux entreprises mondiales de bénéficier d'un déploiement plus rapide, d'applications de pointe et de services gérés complets. Cette approche facilite à son tour la création de réseaux privés virtuels pour la 5G. Avec le soutien des technologies 5G exhaustives de Qualcomm Technologies qui permettent une convergence intelligente en périphérie du cloud, LTTS a créé un Centre d'excellence (CdE) pour la 5G à Santa Clara (Californie). Ce CdE présente une pléthore d'applications 5G critiques, et ses offres Lab-as-a-Service comprennent le développement de cas d'utilisation MEC, la validation de services de bout en bout, le développement POC et l'intégration des systèmes, ainsi que des services de validation et de vérification pour les clients dans des secteurs verticaux clés.

La solution comprendra la collaboration de Qualcomm Technologies, qui fournira des solutions de réseau privé préintégrées basées sur la plateforme Qualcomm® FSMtm100 5G RAN pour les petites cellules, et ajoutera à l'avenir la suite Qualcomm Edgewisetm, une solution premium d'automatisation et de gestion RAN. LTTS facilitera l'intégration système, la conception et la mise en oeuvre de bout en bout des cas d'utilisation, les services de conseil en ingénierie et de déploiement ainsi que l'orchestration périphérie vers cloud. Les prouesses combinées dans l'accélération de l'adoption des réseaux sans fil privés 5G ont étayé la sélection du partenaire d'ingénierie pour le leader mondial de la technologie, Thales, dans son effort d'établir l'« Internet des métros intelligents » qui permettra aux métros et aux réseaux ferroviaires urbains de « se parler » les uns avec les autres et de transformer l'expérience des passagers avec des trajets confortables et fluides et de nouveaux services.

La nécessité d'accroître l'efficience des opérations du réseau ferroviaire et la demande croissante pour des infrastructures de transport de pointe ont contribué à l'évolution des services d'ingénierie et de R&D dans le secteur ferroviaire. Les analystes s'attendent à ce que le marché des chemins de fer intelligents passe de 28,9 milliards USD en 2022 à 43 milliards USD d'ici 2027, avec un TCAC de 8,3 pour cent, grâce aux progrès des technologies numériques.

Ziad Rizk, Chief Operating Officer, Thales, Urban Rail Signalling : « Nous sommes heureux de faire équipe avec LTTS et Qualcomm Technologies dans notre mission de répondre aux nouvelles demandes de mobilité. À mesure que l'industrie des transports sera davantage axée sur les données, ce déploiement de l'Internet des objets (IdO) compatible avec la 5G offrira de nouvelles façons de surveiller les métros et les infrastructures et d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible. »

Savi Soin, vice-président principal, développement commercial et partenariats, Qualcomm Technologies, Inc. : « Cet engagement avec Thales est une véritable validation de la collaboration entre Qualcomm Technologies et LTTS visant à accélérer les avantages de la transformation numérique pour toutes les entreprises, y compris les chemins de fer intelligents, en utilisant les réseaux privés 5G et les appareils connectés. Nous sommes très heureux d'appliquer nos dernières innovations technologiques et notre portefeuille de produits IdO connectés et à petites cellules pour soutenir LTTS dans son engagement avec Thales dans la création d'un retour sur investissement positif et d'un impact commercial pour les clients dans les zones géographiques et les marchés clés de Thales. »

Abhishek Sinha, responsable de l'exploitation et membre du conseil d'administration, L&T Technology Services : « La 5G est l'un de nos 6 grands enjeux qui recoupent l'ensemble de notre clientèle et nos solutions diversifiées. Grâce à notre collaboration avec Qualcomm Technologies, nous sommes sur le point d'améliorer sensiblement la connectivité du prochain kilomètre dans le transport souterrain en tirant parti des réseaux 5G privés. Les capacités deep tech de LTTS vont encore accélérer le potentiel de la 5G privée de Thales, les réseaux ferroviaires souterrains et à grande vitesse d'Urban Rail Signalling, ce qui pourrait profiter aux navetteurs du monde entier. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée de Larsen & Toubro Limited spécialisée dans les services d'ingénierie et de R&D (IR&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie du développement de produits et de processus. Notre clientèle comprend 69 entreprises du Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d'IR&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications, de la haute technologie, et de la transformation. Basée en Inde, la société compte plus de 21 600 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 91 laboratoires d'innovation au 31 décembre 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.LTTS.com

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

À propos de Qualcomm

Qualcomm permet un monde dans lequel chaque personne et chaque objet peut être intelligemment connecté. Notre feuille de route technologique unique nous permet de mettre efficacement à l'échelle les technologies qui ont lancé la révolution mobile ? y compris la connectivité avancée, le calcul haute performance et à faible puissance, l'intelligence intégrée aux dispositifs et plus encore ? vers la prochaine génération d'appareils intelligents connectés dans tous les secteurs. Les innovations de Qualcomm et de notre famille de plateformes Snapdragon aideront à favoriser la convergence vers le cloud, à transformer les industries, à accélérer l'économie numérique et à révolutionner la façon dont nous vivons le monde, pour le bien commun.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, exploite, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie, de R&D et de nos activités de produits et de services, y compris nos activités de semiconducteurs QCT.

Qualcomm, FSM, et Qualcomm Edgewise sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

