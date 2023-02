Chalmers utilise les champignons fonctionnels de Life Cykel comme arme secrète pour optimiser son corps en vue de son prochain combat contre Mayweather





La légende de la boxe Floyd Mayweather s'apprête à affronter Aaron Chalmers dans un combat d'exhibition qui se tiendra à l'O2 à Londres le samedi 25 février 2023.

LONDRES, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Les deux concurrents se sont beaucoup entraînés pour le combat, et « Money » Mayweather est sous pression pour conserver son légendaire record de boxe inégalé face à l'adorable combattant de MMA local, Aaron Chalmers, dit « The Joker ». Mayweather a pris sa retraite de la boxe professionnelle avec un record inégalé de 50-0, qui comprenait 27 victoires par KO, et 15 titres. Il a été intronisé à l'International Boxing Hall of Fame (IBHOF). Chalmers, également connu pour sa participation à l'émission Geordie Shore sur MTV, a remporté ses premières victoires en boxe professionnelle en juin dernier après avoir établi un record de 5-2.2 en MMA.

« Avoir une chance aussi tard dans une carrière est un cadeau. Je suis impatient de voir ce que je peux faire contre les meilleurs du monde, c'est une occasion unique. Ne vous méprenez pas, j'y vais pour tout remettre en jeu. Merci à Life Cykel de m'avoir mis dans la meilleure forme de ma carrière. J'y vais pour gagner », a déclaré Chalmers.

Depuis peu, les combattants de boxe et de MMA nouent des relations marketing beaucoup plus étroites ; Jake Paul, Deontay Wilder, ou encore Francis Ngannou expriment tous un intérêt pour les contrats de combat mixtes pour les futurs combats de boxe et de MMA. L'industrie des combats a connu une croissance massive au cours des dernières années et continue de gagner en popularité.1

Une chose est certaine avec ce combat : l'enjeu est de taille, car la querelle entre les combattants de boxe et de MMA est de plus en plus intense, et chaque camp a ses propres ambitions pour l'avenir des sports.

Les billets pour l'événement sont presque tous vendus et peuvent être achetés ici. L'événement commence à 18h30.

À propos des champignons fonctionnels de Life Cykel

Life Cykel est une entreprise de biotechnologie qui exploite l'important potentiel des champignons. La mission de Life Cykel est d'offrir la meilleure philosophie possible associée à des produits professionnels exceptionnels pour permettre à ceux qui souhaitent améliorer leur bien-être de vivre au mieux leur vie. Parmi ces produits figurent les fameux extraits liquides doubles à spectre complet infusés avec de la prune de Kakadu sauvage australienne.

www.lifecykel.com

Regardez les vidéos de Life Cykel et Aaron Chalmers ici.

