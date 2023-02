Les entreprises estiment que les fonctionnalités additionnelles améliorent les achats en ligne - pas les consommateurs





· L'enquête de Storyblok auprès de 6 000 consommateurs et 500 chefs d'entreprise révèle un écart important entre la perception des attentes des consommateurs par les entreprises de commerce électronique et les attentes réelles des consommateurs

· 65 % des consommateurs pensent que la facilité de navigation est le facteur le plus important de l'expérience utilisateur d'un site Web - seulement 28 % des entreprises citent l'amélioration de la conception des sites Web comme une priorité

· 77 % des entreprises affirment que les chatbots améliorent l'expérience client, alors que seuls 27 % des consommateurs y voient un avantage

· Les consommateurs et les entreprises s'accordent à dire qu'un éventail plus large de modes de paiement et la rapidité de chargement sont essentiels pour éviter l'abandon des achats

· Les consommateurs et les entreprises américains pensent que la réalité virtuelle ou augmentée est l'avenir du commerce de détail - les Européens sont plus sceptiques

LINZ, Autriche, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Storyblok , le leader de la catégorie système de gestion de contenu (CMS) pour 2023 qui permet aux développeurs et aux équipes de contenu de créer de meilleures expériences de contenu sur tous les canaux numériques, a publié les résultats d'une étude qui révèle que de nombreuses entreprises ne comprennent pas les attentes des consommateurs en matière d'achat en ligne.

L'enquête menée auprès de 6 000 consommateurs et de 500 chefs d'entreprises de taille moyenne dans le secteur du commerce électronique aux États-Unis et en Europe montre que 77 % des entreprises pensent que des fonctionnalités telles que les chatbots améliorent l'expérience client, alors que seuls 27 % des consommateurs sont de cet avis.

À la question de savoir quels sont les trois facteurs les plus importants de l'expérience en ligne, 65 % des consommateurs ont cité la facilité de navigation, 50 % l'attrait visuel et 45 % la simplicité de conception. En revanche, seules 28 % des entreprises ont indiqué que l'amélioration de la conception de leur site Web était une priorité, et 43 % ont déclaré qu'elles ajouteraient davantage de fonctionnalités. 52 % des entreprises ont déclaré qu'elles ajouteraient davantage d'options de paiement, mais ce facteur est moins important pour les consommateurs, puisque seuls 37 % d'entre eux ont cité des options de paiement limitées comme motif d'abandon d'un achat.

Les consommateurs et les entreprises s'accordent à dire que la rapidité de chargement est essentielle. 42 % des consommateurs ont déclaré qu'ils décidaient de rester sur un site web ou de le quitter dans les 10 secondes, 20 % dans les 5 secondes. 47 % des entreprises ont déclaré que l'amélioration du temps de chargement de leur site Web était une priorité absolue.

Des recherches antérieures menées par Storyblok soulignent l'importance pour les entreprises de comprendre les priorités de leurs clients. Storyblok a révélé que 60 % des consommateurs abandonnent régulièrement leurs achats en raison d'une mauvaise expérience utilisateur sur le site Web , les entreprises estimant que cela leur coûte, en moyenne, 72 000 dollars en ventes perdues par an. .

Dominik Angerer, PDG et cofondateur de Storyblok, a déclaré : « Les entreprises sont très enthousiastes à l'idée d'ajouter des fonctionnalités à leur site Web, mais les consommateurs ne partagent pas cet enthousiasme, du moins pas encore. Il est important que les entreprises se demandent continuellement si les fonctionnalités qu'elles ajoutent à leurs sites Web améliorent réellement l'expérience client. La quantité n'est pas toujours gage de qualité, et ce que notre étude montre clairement, c'est que les entreprises ne doivent pas perdre de vue les principes fondamentaux que sont une bonne conception, une navigation claire et une rapidité de chargement.

Quant à l'avenir, 28 % des chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils pensaient que des expériences de réalité virtuelle ou augmentée étaient la tendance la plus importante en marketing, suivie du contenu généré par l'IA (22 %), la personnalisation (20 %) et l'automatisation (11 %). Les consommateurs sont légèrement plus sceptiques quant à l'impact de la réalité virtuelle ou augmentée, 42 % d'entre eux déclarant qu'elle les inciterait à faire des achats et 21 % disant qu'ils ne savent pas. Les Américains sont plus enthousiastes, 57 % d'entre eux estimant que ces expériences les inciteraient à faire des achats, contre 32 % au Royaume-Uni.

