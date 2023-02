Santé mentale : les réseaux sociaux sont si dangereux pour le psychisme





Les médias sociaux comme Facebook et Instagram sont destinés à nous connecter avec d'autres personnes. Mais l'utilisation constante a aussi des conséquences fatales pour le psychisme.

Bochum – Il suffit de vérifier les e-mails, de répondre rapidement à un ami et de suivre les dernières nouvelles dans le téléscripteur en direct : non seulement au travail, mais aussi pendant leur temps libre, de nombreuses personnes dépendent de leur smartphone ou de leur ordinateur portable. Les réseaux sociaux doivent nous connecter les uns aux autres, indépendamment de la distance géographique ou des décalages horaires. Cependant, en particulier pendant la pandémie de corona, la plupart des gens ont passé plus de temps que d'habitude sur Internet. Et bien que les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook et Co. facilitent la vie, une utilisation constante peut avoir d'énormes conséquences sur la santé. Les éditeurs révèlent pourquoi il en est ainsi et ce que les réseaux sociaux font à la psyché.

Alors que les médias sociaux étaient encore une exception absolue il y a une vingtaine d'années, des applications comme Facebook, Instagram, casinos ou TikTok font désormais partie du quotidien de la plupart des gens. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux presque tous les jours. Cependant, il est difficile de dire si les médias sociaux aggravent réellement nos vies ou ont même une influence positive. Les études dans ce domaine de recherche sont difficiles à mener.

De nombreuses études se concentrent également principalement sur les influences négatives de l'utilisation intensive des médias sociaux. Certains suggèrent qu'une consommation accrue de médias peut même contribuer au développement de maladies telles que la dépression et les troubles anxieux. Cependant, étant donné que les études ne montrent que des liens et ne permettent aucune conclusion causale, il convient d'être assez prudent lors de leur interprétation. Ils ne répondent pas à la question de savoir si les personnes ayant un tempérament dépressif utilisent plus souvent les médias sociaux ou si les gens deviennent dépressifs à cause de leur consommation de médias sociaux.

La distraction constante et la comparaison sociale exercent une pression sur le psychisme

Mais bien que les études ne montrent que des liens, les résultats sont préoccupants. Parce que les enfants et les jeunes en particulier sont de plus en plus exposés aux comparaisons sociales, à la distraction constante et aux dangers tels que la cyberintimidation ou le harcèlement en raison de l'utilisation fréquente des réseaux sociaux. De nombreux jeunes, mais aussi de nombreux adultes, semblent souffrir des effets d'une consommation régulière des réseaux sociaux.

Dans une étude à long terme portant sur environ 4 000 jeunes, des chercheurs de l'Université de Montréal ont découvert que plus les adolescents passaient de temps sur les réseaux sociaux, plus ils souffraient de symptômes dépressifs. Un lien entre l'intensité de l'utilisation des médias sociaux et l'apparition de symptômes dépressifs semble maintenant également être clair.

Instagram notamment favorise la comparaison

De nombreuses personnes qui utilisent les médias sociaux rapportent régulièrement la pression sociale et le sentiment constant d'être disponibles. Parce que faire défiler l'application vous donne souvent le sentiment que les autres s'amusent davantage et vivent des choses plus excitantes. Dans tous les domaines possibles, vous semblez faire pire vous-même. Le fait que les images et les messages sont souvent basés sur des scènes mises en scène et sur Photoshop est quelque chose dont beaucoup de gens sont rarement conscients.

Quiconque voit constamment les belles photos des autres se sent vite seul et exclu. Chez de nombreuses personnes, les images semblent également déclencher des sentiments d'insécurité intérieure et des problèmes d'estime de soi, comme l'a dit le psychologue américain et chercheur sur la jeunesse Jean Twenger à Medical News Today.

