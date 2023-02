MISE À JOUR - AVIS AUX MÉDIAS - Des ministres fédéraux tiendront un point de presse au sujet du financement des soins de santé (23 février 2023)

Les deux concurrents se sont beaucoup entraînés pour le combat, et « Money » Mayweather est sous pression pour conserver son légendaire record de boxe inégalé face à l'adorable combattant de MMA local, Aaron Chalmers, dit « The Joker ». Mayweather a...

Les soins de santé universels, accessibles et financés par l'État sont une source de fierté pour la population canadienne. Cependant, les travailleurs de la santé du Canada sont soumis à d'énormes pressions pour fournir aux patients canadiens les...

Les médias sociaux comme Facebook et Instagram sont destinés à nous connecter avec d'autres personnes. Mais l'utilisation constante a aussi des conséquences fatales pour le psychisme. Bochum – Il suffit de...