Yutong a dominé le marché européen des autobus électriques en 2022





LONDRES, 23 février 2023 /CNW/ - Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066), l'un des principaux fabricants mondiaux d'autobus électriques, a dominé les ventes d'autobus électriques en Europe l'année dernière grâce à ses véhicules de haute qualité.

L'entreprise figure au sommet du classement établi par Chatrou CME Solutions en Europe, avec 479 autobus vendus en Europe en 2022. Ce premier rang renforce la position de Yutong en tant qu'acteur exceptionnel de l'industrie très concurrentielle des autobus électriques chinois.

Selon les données de Chatrou CME Solutions, la part de marché des autobus carboneutres dans les villes européennes atteint 30 %. La société d'experts-conseils néerlandaise suit depuis longtemps les changements et les tendances au sein du marché des véhicules commerciaux fonctionnant aux énergies nouvelles, devenant une voix faisant autorité sur la situation de l'industrie des autobus électriques en Europe.

Les ventes de Yutong en Europe ont bondi de 58 % en 2022 par rapport à l'année précédente, tandis que la part de marché de l'entreprise est passée de 9,2 % en 2021 à 11,5 % en 2022, ce qui témoigne de la qualité de ses produits sur le marché. Yutong vend ses produits partout dans le monde. Le rapport indique que Yutong est entré sur le marché européen en 2018 et y a depuis exporté plus de 2 200 unités au total, dans plus de 15 pays, dont la Pologne, le Danemark, la France, la Finlande, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Bulgarie, l'Islande, etc.

La demande pour des autobus carboneutres est sans cesse grandissante en Europe dans un contexte d'augmentation du besoin pour des autobus hybrides, au gaz naturel et utilisant des sources d'énergie de remplacement, en plus des autobus entièrement électriques. Les autobus chinois jouent un rôle de plus en plus important dans la transformation verte des transports publics en Europe.

Pour alimenter le succès de l'entreprise, Yutong fait la promotion active de sa transformation d'un fabricant d'autobus à un fournisseur de solutions de mobilité verte. Les pays européens font consciemment la promotion des transports en commun carboneutres, ce qui fait du modèle « produit + service » de Yutong un choix évident lors de l'achat de véhicules et de solutions de mobilité pour leurs marchés respectifs.

L'année 2022 a été une année très fructueuse pour le marché des énergies nouvelles à l'échelle mondiale, et Yutong a été en mesure de consolider sa réputation sur le plan des produits, des services, des solutions et des technologies. Les pressions exercées par l'entreprise en faveur de l'internationalisation ont ouvert la voie à une occasion importante d'accroître sa présence à l'étranger.

En plus de l'Europe, les autobus alimentés aux nouvelles énergies de Yutong Bus ont été utilisés dans plus de 20 pays et régions du monde, assurant le bon fonctionnement des services et la mise au point de transports en commun écologiques au Qatar, au Mexique, au Chili, à Singapour, en Australie et ailleurs.

