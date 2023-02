LE CANADA APPUIE LA CRÉATION DE LOGEMENTS ABORDABLES POUR DES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS ET DES MÉTIS EN ALBERTA





EDMONTON, AB, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, l'honorable Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux, et l'honorable Rick Wilson, ministre provincial des Relations avec les Autochtones, ont annoncé un investissement combiné de plus de 14 millions de dollars pour soutenir la construction de 55 logements abordables en Alberta. Ceux-ci seront destinés aux familles, aux communautés et aux aînés autochtones et métis.

Le financement servira à construire des logements abordables pour cinq communautés autochtones et métisses en Alberta : la Première Nation O'Chiese à Edmonton, l'association communautaire métisse de Fort Chipewyan, le centre d'amitié Miywasin à Medicine Hat en partenariat avec la Medicine Hat Community Housing Society, l'établissement métis de Paddle Prairie, ainsi que la Première Nation Woodland Cree à Grande Prairie.

Le financement permettra de créer 10 logements en location avec option d'achat à Edmonton pour les familles et les personnes autochtones ayant des besoins spéciaux; 6 logements locatifs pour des aînés métis (dans un ensemble de 10 logements pour ménages à revenus mixtes à Fort Chipewyan); 14 logements locatifs de 1 chambre et 6 de 2 chambres pour les personnes, les couples et les aînés autochtones de Medicine Hat; 9 logements locatifs pour les familles métisses vivant dans l'établissement métis de Paddle Prairie, ainsi que 6 logements locatifs pour les aînés, les familles et les personnes autochtones de Grande Prairie.

Le financement fourni pour les cinq ensembles résidentiels est le suivant :

un financement fédéral de 7,02 millions de dollars dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

et l' aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL); 7,02 millions de dollars de la Province de l' Alberta dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP).

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement et pour le Canada que celle qu'ils entretiennent avec les peuples autochtones. Les 55 logements abordables qui seront construits permettront de contribuer à régler les problèmes de logement qui touchent de nombreuses communautés autochtones. En investissant dans des logements sûrs et abordables dans des communautés autochtones, nous travaillons fort pour améliorer la qualité de vie des gens qui en ont le plus besoin. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'annonce d'aujourd'hui signifie que des familles, des aînés et des personnes des Premières Nations et de la Nation métisse qui vivent en Alberta auront plus d'options de logement abordable. Dans le cadre de la première Stratégie nationale sur le logement du Canada, notre gouvernement finance des ensembles de logements abordables qui permettent de maintenir l'unité des communautés et d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

« Le logement abordable représente un soutien essentiel pour de nombreuses personnes en Alberta. Il est important de nous assurer que les logements que nous offrons répondent aux besoins des familles et des personnes qui y vivent. Grâce à un partenariat continu avec des dirigeants et des organisations autochtones, nous contribuons à créer de meilleures possibilités de logement dans les communautés partout dans la province. » - L'honorable Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux

« Partout dans la province, nous constatons un besoin de logements, surtout pour les peuples autochtones. Nous sommes déterminés à régler ce problème, et je suis fier d'appuyer les efforts de notre gouvernement pour accroître l'accès des Autochtones au logement. Nous poursuivrons notre partenariat pour aider à offrir aux aînés, aux familles et aux membres des communautés autochtones plus d'options qui répondent à leurs besoins en matière de logement. » - L'honorable Rick Wilson, ministre provincial des Relations avec les Autochtones

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le financement versé par le gouvernement de l' Alberta est fourni dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves, hors des établissements et dans les établissements.

est fourni dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves, hors des établissements et dans les établissements. L'IHCP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

L'IHCP assure une approche flexible et autonome, et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones afin de construire des logements abordables. Le gouvernement accepte de façon continue les demandes soumises à l'IHCP, à l'adresse alberta.ca/ihcp (site Web en anglais seulement).

Soutenir les ensembles de logements axés sur les collectivités est l'une des mesures clés de la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta .

SOURCE Gouvernement du Canada

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 11:00 et diffusé par :