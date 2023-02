Tudi choisit la solution d'IA de ThetaRay pour la surveillance des paiements nationaux au Mexique





ThetaRay, un leader dans la fourniture de technologies de surveillance des transactions utilisant l'IA, a annoncé ce jour que Tudi, dont l'application mobile est utilisée par toute une communauté financière numérique, a choisi la solution AML sur cloud de ThetaRay pour surveiller ses transactions au Mexique et détecter les crimes financiers.

Une entreprise technologique Stella Tech, Tudi accompagne le marché des paiements mexicains vers des services sans espèces via une application à guichet unique qui répond aux besoins transactionnels de l'utilisateur final, notamment le paiement de factures, les virements, les versements complémentaires, les services de divertissement et les taxes gouvernementales. L'application favorise aussi l'engagement de marque communautaire auprès des consommateurs au point d'achat marchand.

Par cet accord, ThetaRay va fournir à Tudi sa solution SaaS SONAR pour une surveillance des transactions utilisant l'IA capable de détecter les signes précoces de crimes financiers sophistiqués, y compris de blanchiment d'argent, de narcotrafic, de financement du terrorisme et du trafic d'êtres humains, que le schéma criminel soit connu ou non. Ceci va permettre à Tudi de proposer un service conforme à la nouvelle loi mexicaine de régulation des fintechs (LRITF) et de développer son activité par un service de paiement sûr et fiable.

« Les autorités mexicaines de réglementation exigent des fournisseurs de solutions de paiement autres que les banques d'avoir recours à des systèmes AML sophistiqués pour lutter contre le blanchiment. Nous cherchions une solution éprouvée qui nous permettrait d'être en conformité tout en restant en avance sur les scénarios AML émergents dans le pays qui posent des problèmes et des risques pour nos opérations », a déclaré Andrés Adame Guajardo, vice-président produit chez Tudi. « La technologie de ThetaRay va nous aider à concrétiser notre vision, à savoir proposer à la population mexicaine non bancarisée des services financiers numériques à la fois pratiques et peu onéreux. Les jeunes générations n'ont pas peur de la technologie, et les plateformes numériques vont leur permettre de devenir des acteurs financiers plus solides, de réduire les transactions en espèces, et d'améliorer la prospérité économique par l'utilisation de services financiers modernes. »

D'après la Banque mondiale, seuls 37 % des adultes vivant au Mexique possèdent un compte bancaire, et seuls 32 % utilisent ou reçoivent des paiements numériques, des chiffres significativement inférieurs à ceux des pays dont le niveau de développement est similaire.

« Tudi est un leader des services financiers numériques qui favorise l'inclusion financière en proposant des services innovants aux acteurs économiques défavorisés. Avec l'efficacité de la technologie AML avancée utilisant l'IA de ThetaRay, ces services peuvent également gagner la confiance des partenaires financiers et des autorités de réglementation », a affirmé Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « La solution d'IA de ThetaRay rend l'intégralité de la transaction efficiente et efficace, tout en améliorant la satisfaction client, en réduisant les coûts de conformité et en augmentant la couverture de risque par des paiements sûrs et sécurisés. »

SONAR, la solution primée de ThetaRay, s'appuie sur une forme propriétaire d'IA, « l'intuition de l'intelligence artificielle », qui remplace le biais humain. Cela confère au système la capacité de reconnaître des anomalies et de détecter des comportements anormaux inconnus, notamment des typologies entièrement nouvelles. Ainsi, les fintechs et les banques sont en mesure d'implémenter une approche centrée sur le risque afin d'identifier efficacement les activités vraiment douteuses et de créer un tableau complet de l'identité client, y compris dans des schémas de transaction transfrontaliers complexes. Ce processus permet de découvrir rapidement les menaces de blanchiment d'argent connues et inconnues.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay, alimentée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables et sûrs. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. Les institutions financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des taux de faux positifs et de détection sans égal de ThetaRay.

