ELISA déploie un cloud périphérique entièrement automatisé avec Wind River pour la 5G en zone urbaine à grande échelle, une première européenne





XElisa et Wind River® construisent le premier cloud périphérique distribué et entièrement automatisé d'Europe pour la 5G, et l'un des premiers au monde. ELISA et Wind River ont commencé à déployer une plateforme de cores distribués 5G, un effort qui pourrait susciter d'autres lancements 5G à grande échelle et déclencher la prochaine vague de transformation numérique en Europe.

Elisa est un leader du marché des télécommunications en Finlande et un pionnier de la 5G et des services numériques. ELISA évolue dans une industrie où les services de l'avenir se construisent par le développement continu, l'innovation et la coopération entre les parties prenantes de différents domaines.

Wind River Studio est la technologie d'infrastructure cloud qui fournit une plateforme cloud-native distribuée hébergeant des fonctions et des applications réseau stratégiques pour des cas d'utilisation 5G avancés nécessitant une faible latence et un débit élevé. Wind River fournit également les capacités d'automatisation et d'analyse nécessaires pour exécuter un tel réseau distribué à grande échelle.

Sami Komulainen, vice-président exécutif en charge de la production chez Elisa, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Wind River pour cette étape importante du premier déploiement commercial périphérique 5G distribué et entièrement automatisé en Europe. La capacité de cloud périphérique de Wind River Studio peut encore améliorer la satisfaction de nos clients par le biais de nouveaux services et d'une expérience client améliorée, tout en renforçant la position d'Elisa en tant que premier fournisseur de services numériques d'automatisation des opérations. »

Un cloud distribué pour favoriser la réussite future de la 5G

Pour saisir efficacement les opportunités commerciales avec de nouveaux services 5G tels que les réseaux mobiles privés, Elisa a besoin d'agilité, d'évolutivité, d'une faible latence, de hautes performances et d'une capacité importante, ainsi que de nouveaux modèles opérationnels qui incluent un haut degré d'automatisation et de surveillance. Un domaine d'investissement essentiel sera donc la technologie d'infrastructure de cloud périphérique, car les données doivent être traitées avec une latence ultra-faible près du client pour fournir des services 5G avec une infrastructure périphérique.

Grâce à l'infrastructure de cloud périphérique native, Elisa aura pour objectif de suivre son facteur distinctif de « déploiement, configuration et activation sans intervention de l'opérateur », avec la possibilité de définir, de mettre en service et de gérer les clouds périphériques à partir d'un cloud centralisé. ELISA a choisi Wind River comme partenaire de cloud distribué suite à un processus de sélection basé sur une étude de faisabilité.

Premier déploiement commercial d'Elisa et Wind River

L'infrastructure de cloud périphérique pour la 5G d'ELISA est actuellement en cours de production commerciale et commence à être déployée à grande échelle avec la possibilité de prendre en charge une fonction réseau UPF 5G entièrement conteneurisée du fournisseur actuel de 5G d'Elisa comme première application. De plus, une série d'évaluations technologiques a été effectuée avec un fournisseur de radio de premier plan pour l'introduction d'un O-RAN nécessitant un traitement déterministe en temps réel à la périphérie du réseau. Wind River Studio sert de plateforme cloud distribuée commune (CaaS) pour héberger des applications et des technologies de plusieurs fournisseurs afin d'étendre la cloudification des fonctionnalités core et radio distribuées.

« Nous sommes fiers d'être un leader dans le paysage de la 5G et d'alimenter la majorité des déploiements de vRAN/O-RAN 5G avec des opérateurs mondiaux tels que Verizon, Vodafone, KDDI et Elisa, entre autres. Nos capacités Studio répondent aux besoins complexes des fournisseurs de services consistant à déployer et à gérer une infrastructure cloud-native distribuée physiquement et à très faible latence », déclare Avijit Sinha, chef de produit chez Wind River.

Studio fournit une plateforme cloud-native pour le développement, le déploiement, l'exploitation et la maintenance de systèmes intelligents stratégiques. Ses capacités d'infrastructure cloud incluent une architecture Kubernetes et conteneurisée entièrement cloud-native, basée sur le projet open source StarlingX, pour les réseaux périphériques distribués à grande échelle. Pour résoudre les difficultés liées au déploiement et à la gestion de l'infrastructure vRAN/O-RAN cloud-native, Studio constitue la base d'une solution gérée, distribuée géographiquement, capable de simplifier les opérations des jours 1 et 2 en fournissant une gestion automatisée et sans intervention de milliers de noeuds, quel que soit leur emplacement physique.

