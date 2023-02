Squared Financial progresse sur les marchés émergents en nommant Vusi Thembekwayo président du comité du conseil de surveillance





LUXEMBOURG, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Après une expansion réussie sur les marchés émergents, Squared Financial, basé à Chypre, va accroître sa présence sur le terrain, avec un accent particulier sur l'Afrique subsaharienne.

Philippe Ghanem, PDG, a déclaré : « Nous avons déjà ouvert des bureaux à Lagos en décembre. Je suis ravi que Vusi Thembekwayo occupe ce poste ; cela illustre nos ambitions dans la région ».

Squared Financial a l'intention de fournir une solution de courtage et de paiement mobile aux clients détaillants, ainsi que des formations en ligne et hors ligne.

« Combiner la formation et la fintech est important pour le développement. Et à mon avis, il s'agit de le faire de façon rentable et accessible afin d'attirer une jeunesse ambitieuse, a déclaré Vusi Thembekwayo. Cela s'inscrit dans les objectifs que je poursuis avec MyGrowth. »

Les initiatives en cours permettront à l'entreprise de se lancer au Kenya et en Afrique du Sud.

À propos de Squared Financial

Squared Financial possède 18 ans d'expérience dans le secteur des fintechs et du trading. L'entreprise offre des solutions globales aux traders de toutes les générations et de tous les horizons, qui sont à la recherche d'une passerelle mondiale facile et sophistiquée. Squared Financial leur fournit le trading flexible de produits révolutionnaires, notamment de plus de 10 000 instruments et services d'actifs financiers soutenus par une technologie de pointe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpg

