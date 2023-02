Corporation Ressources Pershimex - Mise à jour sur la transaction de fusion avec Abcourt





VAL-D'OR, Québec, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) tient à faire une mise à jour corporative en lien avec la transaction avec Mines Abcourt inc.



Le Conseil d'administration a revu l'évolution des démarches d'Abcourt sur l'état de son financement pour permettre la conclusion de la fusion approuvée par les actionnaires de Pershimex le 27 décembre dernier. Les circonstances financières difficiles et exceptionnelles, affectant les marchés de capitaux canadiens et plus spécialement l'industrie minière, commandent de prolonger le délai de clôture de la fusion de 60 jours.

Constatant que les efforts soutenus d'Abcourt pour permettre la conclusion la plus rapide de la fusion entre les sociétés, l'assurance et le support renouvelé d'Abcourt que les projets actuels de Pershimex et la structure financière de Pershimex sont de l'intérêt d'Abcourt à être promus et protégés, le Conseil d'administration de Pershimex s'est montré favorable et a approuvé de prolonger le délai de clôture de la fusion de 60 jours de la date des présentes.

À propos de Corporation Ressources Pershimex

Corporation Ressources Pershimex est une société d'exploration et de développement miniers dont les projets sont principalement situés dans la région de l'Abitibi, au Québec, au Canada, et qui se concentrent sur la découverte et l'exploitation de gisements aurifères à haute teneur.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Tél. : (819) 825-2303 Cell. : (819) 860-2621

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des «?énoncés prospectifs?» et les lecteurs sont mis en garde à l'effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.

