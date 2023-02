Le ministre des Transports fait le point sur les prochaines étapes du projet de train à grande fréquence à Peterborough





PETERBOROUGH, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens ont clairement indiqué qu'ils veulent de l'air pur, un réseau de transport efficace, et une économie qui profite à tout le monde et qui crée de bons emplois pour la classe moyenne. C'est exactement ce que fera le train à grande fréquence. En plus de réduire la pollution, il fournira un service amélioré et plus rapide entre les grands centres de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto. Comme il s'agit du plus grand projet d'infrastructure entrepris au Canada, il créera également des emplois pour la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le maire de la Ville de Peterborough, monsieur Jeff Leal, ont fait le point sur les prochaines étapes du projet de train à grande fréquence : le lancement de la demande de qualification (DQ).

L'objectif de la DQ est de trouver jusqu'à trois importants candidats et de vérifier leur admissibilité au projet. Les candidats seront alors invités à participer au processus de demande de propositions (DP), qui devrait commencer à l'été 2023. Le processus d'approvisionnement aidera à sélectionner un partenaire promoteur du secteur privé qui travaillera en collaboration avec VIA TGF, la filiale de VIA Rail nouvellement créée, pour concevoir et élaborer le projet de train à grande fréquence.

La demande de qualification est la prochaine étape suivant la demande de déclarations d'intérêt qui a été lancée en mars 2022. La demande de qualification lance le processus d'approvisionnement officiel et explique :

Le contexte et les caractéristiques du projet de train à grande fréquence (p. ex, les défis qui se présentent actuellement dans le corridor, la raison d'être du projet et les objectifs); Le processus d'approvisionnement, y compris les critères d'évaluation des propositions, les exigences en matière de sécurité pour les candidats, le soutien financier à l'élaboration des propositions au cours du processus de la DP et les principes clés de l'entente commerciale pour la phase d'exécution; Les acteurs clés du projet (p. ex, VIA TGF, le partenaire promoteur du secteur privé, VIA Rail et le gouvernement du Canada ) et la manière dont ils travailleront ensemble; Les résultats du projet que le partenaire promoteur du secteur privé devra obtenir ou surpasser (p. ex, des temps de trajets plus courts, des départs plus fréquents et un service plus fiable).

Le processus d'approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence est conçu pour encourager l'innovation, offrir de la souplesse et trouver la solution optimale pour le projet. Ainsi, les soumissionnaires de la DQ auront la latitude pour envisager des solutions de rechange afin d'atteindre ou de dépasser les résultats du projet décrits dans la demande de qualification. Cela comprendrait des possibilités d'augmenter la vitesse au-delà de 200 kilomètres à l'heure dans certains tronçons du projet de train à grande fréquence, s'il est rentable de le faire.

Pour se qualifier comme candidat à la DP, les soumissionnaires de la DQ devront démontrer une capacité en matière de réconciliation avec les peuples autochtones en élaborant le projet de manière à créer des possibilités de développement socio-économique mutuellement bénéfiques.

En plus de tirer parti des connaissances et du savoir-faire d'entreprises internationales du secteur privé qui ont de l'expérience dans l'élaboration de projets d'infrastructure à grande échelle, le projet de train à grande fréquence nécessitera une expertise canadienne considérable, de la main-d'oeuvre canadienne et des entreprises canadiennes à toutes les étapes du projet, dont celles de la construction et de l'exploitation. Le gouvernement du Canada encouragera le partenaire promoteur du secteur privé à maximiser les retombées économiques pour la population et les fournisseurs canadiens, tout en respectant l'approche fondée sur des règles du Canada à l'égard du commerce international.

« La demande de qualification représente une étape importante vers le retour du service ferroviaire voyageurs à Peterborough. Ce projet de transformation profitera grandement à la région en favorisant une forte croissance économique dans les communautés de Peterborough-Kawartha, et en fournissant une infrastructure de transport durable dont bénéficieront les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'avancement continu du processus d'approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence est une bonne nouvelle pour Peterborough et les communautés environnantes. Il s'agit d'une autre étape vers de nouvelles possibilités économiques et un transport plus rapide, plus propre et plus efficace dans toute la région. »

Monsieur Jeff Leal

Maire de la Ville de Peterborough

Le train à grande fréquence transformera le service ferroviaire voyageurs interurbain dans le corridor Québec- Toronto de diverses façons, notamment par :

de diverses façons, notamment par : Une prestation de services plus fréquents;



Une amélioration de la fiabilité en matière de ponctualité;



Un raccourcissement des temps de trajet (p. ex., les voyageuses et voyageurs gagneront au moins 90 minutes entre Toronto et Ottawa );

et );

L'ajout de nouveaux services à Peterborough et à Trois-Rivières;

et à Trois-Rivières;

La mise en place d'une option de réseau de transport ferroviaire plus écologique grâce à des technologies électrifiées.

Comme pour tout projet d'infrastructure de grande envergure, le gouvernement du Canada utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour l'éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en oeuvre du projet de train à grande fréquence.

utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour l'éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en oeuvre du projet de train à grande fréquence. Le gouvernement du Canada met en oeuvre une stratégie vigoureuse de gestion des coûts pour chaque phase du projet afin de s'assurer que les coûts sont contrôlés. Cette stratégie comprendra des mises à jour annuelles des coûts, des examens récurrents de diligence raisonnable et des rapports à livre ouvert pour gérer les coûts et signaler les changements. Les partenaires seront également incités à innover et à chercher à réduire les coûts afin de créer un meilleur rapport qualité-prix, tout en protégeant l'intérêt public.

met en oeuvre une stratégie vigoureuse de gestion des coûts pour chaque phase du projet afin de s'assurer que les coûts sont contrôlés. Cette stratégie comprendra des mises à jour annuelles des coûts, des examens récurrents de diligence raisonnable et des rapports à livre ouvert pour gérer les coûts et signaler les changements. Les partenaires seront également incités à innover et à chercher à réduire les coûts afin de créer un meilleur rapport qualité-prix, tout en protégeant l'intérêt public. Le budget de 2022 a accordé à Transports Canada et à Infrastructure Canada près de 400 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour continuer à faire progresser les activités clés et entreprendre la phase d'approvisionnement du projet.

Les prochaines étapes du processus d'approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence comprennent ce qui suit :

L'évaluation des soumissions dans le cadre de la demande de qualification et la détermination des soumissionnaires admissibles : avril à juillet 2023;



Le lancement de la demande de propositions : août à septembre 2023;



L'évaluation des soumissions dans le cadre de la demande de propositions : été 2024.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Québec et Toronto , et à établir des relations constructives de nation à nation avec les peuples autochtones pour éclairer la conception et l'élaboration du projet de façon continue. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à consulter le site Web du TGF de VIA Rail.

