Une spécialiste des prêts hypothécaires de l'ARSF dirigera un effort national pour mieux protéger les consommateurs





Antoinette Leung nommée présidente du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires

TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Antoinette Leung, chef, Institutions financières et Conduite du courtage hypothécaire à l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), vient d'être nommée présidente du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH). Cet organisme national réunit les organismes de réglementation provinciaux pour aborder des enjeux communs et promouvoir des approches uniformes afin de mieux protéger les Canadiens.

«?L'une des plus importantes initiatives de protection des consommateurs que le CCARCH a lancées cette année est son travail pour s'assurer que les courtiers et les agents hypothécaires recommandent des prêts hypothécaires convenables aux particuliers et aux familles, a déclaré Mme Leung. « Nous voulons communiquer clairement nos attentes au secteur afin que l'on comprenne que la protection des consommateurs est notre priorité absolue. »

Mme Leung compte plus de 20 ans de leadership en matière de réglementation des services financiers, dont plus de trois ans à l'ARSF. Dans ce rôle, elle s'appuiera sur son expérience pour concentrer son attention sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la réglementation afin de mieux protéger les consommateurs et de promouvoir la confiance du public envers le secteur du courtage hypothécaire partout au Canada.

« L'ARSF a fait d'importants progrès en Ontario pour protéger les personnes sur le marché de l'habitation qui font le plus gros achat de leur vie, a déclaré Mme Leung. « Je me réjouis à l'idée de travailler en collaboration et de partager des renseignements avec d'autres organismes de réglementation canadiens afin de mieux harmoniser nos approches et de veiller à ce que les consommateurs soient traités équitablement d'un océan à l'autre. »

L'Ontario a appuyé la création du CCARCH et en est membre depuis longtemps. Le CCARCH offre une tribune importante aux organismes de réglementation, comme l'ARSF, pour travailler en collaboration afin d'améliorer la protection des consommateurs, comme le travail récent visant à s'assurer que les courtiers et les agents recommandent des prêts hypothécaires convenables aux particuliers et aux familles. Plus tard cette année, le CCARCH publiera les principes d'évaluation des produits hypothécaires.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les membres des régimes de retraite, afin d'assurer la sécurité, l'équité et le choix financiers pour tous. Pour en apprendre davantage, consultez le https://www.fsrao.ca/fr.

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

Russ Courtney

Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 09:33 et diffusé par :