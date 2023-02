Le Canada investit dans la modernisation écoénergétique du Théâtre Impérial à Saint John





SAINT JOHN, NB, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, et Li Song, vice-présidente du conseil d'administration du Théâtre Impérial, ont annoncé un financement conjoint de plus de 2,69 millions de dollars pour la rénovation de l'historique Théâtre Impérial de Saint John. En effectuant des travaux de modernisation écologique dans ce théâtre emblématique, on pourra continuer de proposer aux membres de la collectivité des expériences culturelles pour les générations à venir.

Le Théâtre Impérial a été construit en 1913. Depuis 110 ans, les résidents et les visiteurs de Saint John profitent des événements et des spectacles présentés au théâtre. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de moderniser ce carrefour communautaire, d'améliorer son empreinte environnementale et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux d'amélioration consisteront à remplacer le vieux système de CVC et la chaudière à gaz par de nouveaux systèmes de thermopompe et de contrôle, ainsi qu'à moderniser les systèmes d'éclairage du bâtiment. Ces améliorations permettront d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment en diminuant la consommation d'énergie de 62 % et en réduisant les émissions de GES de 135 tonnes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Depuis plus de 100 ans, le Théâtre Impérial est au coeur de ce quartier historique. Ces travaux de rénovation rendront hommage à la riche histoire du théâtre et l'aideront à servir la collectivité 100 années de plus. Une fois modernisé, le théâtre continuera non seulement à offrir des spectacles sur une scène de calibre mondial et à favoriser les liens sociaux, mais il contribuera également à un avenir plus durable. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Théâtre Impérial est connu et aimé pour rassembler des communautés diverses à travers les arts de la scène. Ensemble, nous nous connectons et évoluons grâce à la culture, la diversité et l'inclusion. Ce projet est important pour le bien-être de tous et, ensemble, nous montrons l'exemple en offrant un environnement diversifié et sain pour tous. La modernisation écologique de ce théâtre emblématique permettra de s'assurer qu'il continue à offrir à notre communauté des expériences culturelles pour les générations à venir. »

Li Song, vice-présidente du conseil d'administration du Théâtre Impérial

« Le Théâtre Impérial s'engage non seulement à prendre soin de ce magnifique théâtre historique de 110 ans et à en assurer la gestion, mais il tient également à assurer un avenir durable et plus écologique. Nous avons la responsabilité de réduire notre empreinte carbone et d'apporter des changements stratégiques au fonctionnement de nos installations en choisissant des solutions énergétiques plus propres et plus efficaces. Nous reconnaissons également qu'il s'agit d'un processus, que notre organisation prend au sérieux. Cette incroyable subvention aidera le Théâtre Impérial à franchir une nouvelle étape vers un avenir plus vert. La rénovation écoénergétique aidera à assurer la pérennité du Théâtre Impérial pour les générations à venir, ainsi qu'à faire en sorte que nous puissions continuer à inspirer, enrichir et mobiliser notre collectivité grâce aux arts de la scène. »

Angela Campbell, directrice générale du Théâtre Impérial

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 153 548 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et le Théâtre Impérial investit 538 387 $.

investit 2 153 548 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et le Théâtre Impérial investit 538 387 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada . Il soutient le premier pilier du Plan en soutenant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation.

. Il soutient le premier pilier du Plan en soutenant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HE).

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HE).

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023, à 15 h (HE). Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

