La fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix expose son cadre stratégique et présente « Produire des résultats aujourd'hui tout en bâtissant l'avenir » lors de sa Journée des investisseurs





Aujourd'hui, lors de sa Journée des investisseurs 2023, la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) présentera « Produire des résultats aujourd'hui tout en bâtissant l'avenir » et offrira une vue d'ensemble de son orientation stratégique et de ses opérations actuelles. L'événement consistera en une série de présentations et de tables rondes, avec l'équipe de direction de Propriétés de Choix. Des dirigeants du principal client de la Fiducie, Loblaw Companies Limited (« Loblaw »), et de son détenteur majoritaire, George Weston Limited, y participeront également afin d'offrir un aperçu de leurs relations de travail collaboratives avec la Fiducie. Un calendrier détaillé peut être consulté sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca/fr/events-webcasts-fr/.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes de l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir montrer à nos porteurs comment Propriétés de Choix produit des résultats aujourd'hui tout en bâtissant l'avenir », a déclaré Rael Diamond, président-directeur général de la Fiducie. « Au cours des cinq dernières années, nous avons démontré l'efficacité de notre stratégie. À l'avenir, notre entreprise est bien positionnée pour mettre en oeuvre notre cadre stratégique et générer des rendements stables et croissants à ses détenteurs de parts », a-t-il ajouté.

Propriétés de Choix continuera de mettre en oeuvre son cadre stratégique visant à :

Gérer un portefeuille de pointe en optimisant la valeur de ses principales classes d'actifs que sont la vente au détail essentielle, les propriétés industrielles flexibles et les propriétés résidentielles à usage mixte et axées sur les transports publics ; et en améliorant la qualité du portefeuille par l'intermédiaire d'une rotation équilibrée. Soutenir l'excellence opérationnelle en réalisant les meilleurs produits d'exploitation de la propriété par une gestion immobilière et une stratégie de location proactive. Fournir un pipeline de développement en exécutant les opportunités industrielles à court terme pour créer l'un des meilleurs et plus vastes portefeuilles du Canada et en faisant progresser son utilisation mixte et sa plateforme résidentielle via la planification et l'exécution.

Ces priorités stratégiques sont soulignées par le fondement inégalé de la Fiducie, y compris la relation stratégique qu'il entretient avec Loblaw, une société au bilan dominant dans le secteur, engagée en faveur de l'intégration de pratiques de durabilité environnementale et sociale dans l'ensemble de l'organisation et possédant une équipe talentueuse et diversifiée.

Diffusion vidéo en direct

En raison d'une capacité limitée, la participation en personne n'est possible que sur invitation. Les parties intéressées peuvent accéder à la diffusion vidéo en direct de l'événement sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca/fr/events-webcasts-fr/ qui débutera à 13h30, Heure de l'Est, et durera environ trois heures. La retransmission différée de la diffusion et les ressources de présentation connexes seront disponibles sur le site Web de la Fiducie une fois l'événement terminé.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Propriétés de Choix sur www.choicereit.ca/fr/ et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières, qui reflète les attentes actuelles de Propriétés de Choix au sujet des événements futurs, y compris l'exécution du cadre stratégique de la société. Les énoncés prospectifs sont basés sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, nombre desquels étant hors du contrôle de Propriétés de Choix et pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats et événements réels et ceux divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs débattus dans le rapport annuel 2022 et le formulaire d'informations annuel actuel de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix nie toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont réalisées à la date des présentes et faites sous réserve de la présente mise en garde. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

