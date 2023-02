Abcourt présente ses objectifs pour 2023 et une mise à jour corporative





ROUYN-NORANDA, Québec, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est fière de présenter ses objectifs pour la prochaine année suivant la mise à jour de l'estimation des ressources minérales (ERM) à la mine Géant Dormant, ainsi qu'une mise à jour corporative.



Objectifs 2023

À partir de l'ERM 2022 à Géant Dormant, Abcourt travaille avec plusieurs firmes indépendantes afin de compléter une étude économique préliminaire (EEP) pour un redémarrage rapide de la mine Géant Dormant. Abcourt prévoit publier son EEP au trimestre se terminant le 30 juin 2023. L'EEP sera basée sur un démarrage des opérations à partir des infrastructures existantes de la mine. Les coûts initiaux en capital consisteront principalement à une mise à niveau des infrastructures de surface, la construction d'un campement pour les travailleurs, la réhabilitation des anciennes galeries vers les nouvelles zones et le développement de nouvelles galeries vers les zones inaccessibles par les galeries existantes. La mine et l'usine possèdent tous les certificats d'autorisation environnementale pour procéder à un démarrage rapide lorsqu'une une étude de préfaisabilité sera complétée.



À partir du nouveau modèle géologique, la Société planifie une campagne de 15 000 mètres de forage à la mine Géant Dormant en 2023 pour continuer l'augmentation des ressources minérales. Les objectifs sont d'augmenter les ressources présumées et convertir certaines ressources présumées en ressources indiquées à partir de forage dans les galeries existantes sous-terre.



Abcourt continue la mise à jour de l'ERM pour les gîtes Flordin et Discovery avec une firme indépendante depuis l'automne 2022. La Société prévoit être en mesure de publier cette mise à jour au début du printemps 2023. Par la suite, la Société prévoit démarrer une campagne de forage de surface à partir du nouveau modèle 3D généré avec la mise à jour de l'ERM.



Abcourt poursuit le nettoyage de son usine de traitement de minerai. Les ventes d'or vont se poursuivre jusqu'au prochain trimestre.



Abcourt débute un processus afin de trouver des acheteurs pour monétiser ses actifs de métaux de base à court et moyen terme.



Mise à jour corporative

Étant donné la situation actuelle du marché de l'équité, affectant les marchés de capitaux canadiens et plus spécialement l'industrie de l'exploration minière, Abcourt et Corporation Ressources Pershimex ont convenu de prolonger le délai de clôture de la fusion de 60 jours jusqu'au 29 avril 2023.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une société canadienne d'exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l'usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d'informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.com et consultez nos dépôts sous le profil d'Abcourt sur www.sedar.com .

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : [email protected] Courriel : [email protected]

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une «?information prospective?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que «?planifie?», «?vise?», «?s'attends à?», «?projette?», «?à l'intention?», «?anticipe?», «?estime?», «?pourraient?», «?devraient?», «?probable?», ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats «?pourraient?», «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?» ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d'Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations d'Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d'Abcourt, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

