5N Plus nomme Blair Dickerson au conseil d'administration





MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Blair Dickerson à son conseil d'administration.

« Nous sommes emballés de cet ajout à notre conseil, affirme Luc Bertrand, président du conseil de 5N Plus. Blair compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources naturelles, des communications, des affaires publiques et des politiques publiques. C'est une communicatrice aguerrie et une experte des politiques publiques, et nous saluons son engagement envers le développement durable ainsi que son inestimable expérience, notamment dans le secteur des ressources. »

Défenseure des stratégies et pratiques de développement durable, Mme Dickerson a mené sa carrière dans les communications et les relations avec les parties prenantes au sein de l'administration publique et de certaines des plus grandes entreprises du secteur des ressources. Plus récemment, elle était chef du développement durable, des relations d'entreprise et des communications pour Vale Base Metals, où elle a dirigé les fonctions intégrées d'affaires internes, de communications, de relations avec les gouvernements et de développement durable pour les activités de la société à l'échelle mondiale. Avant cela, elle a été responsable des communications et des relations d'entreprise de Rio Tinto, d'abord pour l'Amérique du Nord, puis aussi pour l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle a également été vice-présidente, Relations extérieures et communications du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Elle détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université Queen, un baccalauréat en science politique de l'Université Carleton ainsi qu'une accréditation Certified Sustainability Practionner du Center for Sustainability and Excellence (CSE). Elle a aussi été administratrice de la Chambre de commerce du Canada, du Conseil des affaires canadiennes-américaines et de l'Association minière du Canada.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

SOURCE 5N Plus inc.

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 07:30 et diffusé par :